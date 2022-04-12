7 inç Ekranıyla Ön Plana Çıkan Vivo X Note Tanıtıldı

Vivo Pazartesi günü Çin'deki bir etkinlikte Vivo X Note akıllı telefonunu resmen tanıttı.

Akıllı telefon 7 inçlik devasa bir ekranla geliyor ve ZEISS optiklerine sahip. Cihaz bugün Vivo X Fold ve Vivo Pad ile birlikte piyasaya sürüldü.

Vivo X Note, markanın mevcut üst segment akıllı telefon serisinin yenilenmesi olarak geliyor. Cihaz pürüzlü bir yüzeye sahip. Arka tarafının bir kısmı camdan ibaret olsa da düz bir deri hissi veriyor. Telefonun kenarları kavisli ve 7 inçlik bir ekrana sahip. QHD+(3080 x 1440 piksel) çözünürlüğe sahip bir LTPO 3.0 E5 AMOLED panel mevcut. 120Hz yenileme hızına ve 1500 nit parlaklığa sahip telefonun ekranı ayrıca DisplayMate A+ sertifikasına ve 21:10 en boy oranına sahip.

Snapdragon 8 Gen 1'in Gücü Vivo X Note'u Besliyor

Telefon, daha geniş bir alana sahip bir 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusuyla görücüye çıkıyor. Cihazın sol kısmında ise bir uyarı kaydırıcısı mevcut. X Note, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 amiral gemisi işlemcisinden güç alıyor. 8GB/12GB LPDDR5 RAM ve 256GB/512GB UFS 3.1 dâhili depolama ile donatılan telefon görüntü optimizasyonu için Vivo'nun V1 çipine sahip.

Telefon ayrıca Çift SIM yuvası, Bluetooth ve Wi-Fi desteği ile birlikte geliyor ve suya ve toza dayanıklılık için IP68 derecesine sahip ve IR blaster özelliğine sahip. 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip telefonun pil kısmında ise bizleri 5.000 mAh bir pil karşılıyor. Kutudan Android 12 ile çıkan telefonun 0'dan 100'e tam şarj dolumu için Vivo 32 dakikayı iddia ediyor.

Telefonun kamerasına gelindiğinde Vivo X Note yeni bir arka kamera tasarımına sahip. Büyük boyutlu bir kamera bölümüne yerleştirilmiş dörtlü kamera sistemine sahip telefonun bu sistemi 50MP Samsung GN 1 (OIS) ana lens, 48MP ultra geniş lens, 12MP portre sensörü ve 8MP periskop telefoto (OIS) lensten oluşuyor. Telefoto sensörde 5x optik zoom ve 60x dijital zoom desteği bulunuyor. Telefondaki kameralar, ZEISS optikleri tarafından birlikte çalışmak üzere ayarlanmış durumda. Ön tarafta ise selfie kamerası olarak 8 MP bir lens bulunuyor.

Vivo X Note Siyah, Mavi ve Gri renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

Vivo X Note Fiyatı

8GB + 256GB CNY 5,999 (~942$) 12GB + 256GB CNY 6,499 (~1,020$) 12GB + 512GB CNY 6,999 (~1,100$)

Vivo X Note Özellikleri