7 inç Ekranlı Honor Note 10 Duyuruldu

Huawei'in alt markası olan ancak kendi başına güzel işler çıkaran Honor'dan yepyeni bir akıllı telefon geldi. 7 inçlik ekranıyla adeta tablet PC büyüklüğünde olan Honor Note 10'un teknik özellikleri ise gerçekten başarılı. İşte Honor'un yeni telefonu Note 10:

Birkaç yıl öncesine kadar 7 inç ekranlı tablet PC'ler meşhurken şu anda artık bu ekran boyutunu telefonlarda görüyoruz. Belki Note 10, 7 inçlik ilk telefon değil ancak hem üst düzey özelliklere hem de böylesine büyük bir ekrana sahip olan ilk telefon olabilir.

Huawei'in en güçlü çiplerinden Kirin 970 yonga setinden gücünü alan Note 10'da 6GB / 8GB RAM seçenekleri bulunuyor. 64GB veya 128GB dahili depolama alanı seçeneklerine ve EMUI arayüzüne sahip Android Oreo ile gelen cihazda 7 inçlik 2220x1080 çözünürlüğünde ekran yer alıyor.

Kulaklık jakını barındırmayan Note 10'un bataryası ise 5000 mAh olarak belirlenmiş. Özellikle üst düzey teknik özellikler ve ekran büyüklüğünden dolayı bu bataryanın yeterli olabileceği dile getiriliyor. Ayrıca telefon 24MP + 16MP çözünürlüğe sahip çift arka kamerayı barındırıyor.

Şimdilik yalnızca Çin pazarına özgü olan Honor Note 10 için siyah ve mavi renk seçenekleri bulunuyor. Telefonuna başlangıç fiyatı olarak 410 dolar belirleyen Honor'un Note 10'u global pazara sunup sunmayacağı ise tartışma konusu.