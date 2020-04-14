7. Koğuştaki Mucize’yi İzleyen Neymar: Çocuklar Gibi Ağladım

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izlerken çocuklar gibi ağladığını ifade etti.

“Çocuklar Gibi Ağladım”

Instagram hesabı üzerinden 7. Koğuştaki Mucize filminin fotoğrafını paylaşan Neymar, "Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullandı.

7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi oyuncular bulunuyor.

7. Koğuştaki Mucize, 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek ülkemizde 2019 yılının en çok izlenen filmi olmayı başarmıştı. Dram türündeki 7. Koğuştaki Mucize, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7 filminden uyarlandı.