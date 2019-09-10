7. Nesil Yeni iPad Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple, Steve Jobs Theater'da düzenlenen Apple Özel Etkinliği'nde yeni iPhone modellerinin ardından yeni iPad modelini de tanıttı.

Türkiye saati ile 20:00'da başlayan "By innovation only" Etkinliği'inde, Apple kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği yeni iPhone modellerinin yanı sıra yeni bir iPad modeli de tanıttı. Gelin hep beraber yeni iPad'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

7. Nesil Yeni iPad Özellikleri

7. nesil yeni iPad 10.2 inç büyüklüğe sahip. Gücünü Apple'ın A10 Fusion işlemcisinden alan yeni iPad, iPadOS 13 işletim sistemi ile gelmekte. Cihazın ön tarafında bir adet .. megapiksel çözünürlüğe sahip kamera sensörü yer almakta.

Yeni iPad'in arka tarafında bir adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörü .. megapiksel çözünürlüğe sahip. iPad, Face ID teknolojisine sahip ve TrueDepth kamera aracılığıyla yüzünüzü tanımakta. Yüzünüz tanındıktan sonra kilit ekranı açılmakta.

Satın alma işlemleri gerçekleştirmek için Face ID'yi kullanabilmektesiniz. Apple Pay ile yapılan işlemlerin yanı sıra iTunes Store'daki, App Store'daki ve Apple Books'ta bulunan Kitapçı'daki satın alma işlemlerini onaylamak için Face ID kullanılabiliyor.

Apple yeni iPad modelinin dört farklı dahili depolama alanına sahip olduğunu açıkladı. Bu dahili depolama alanları şu şekilde: 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB.

USB Type-C bağlantı portuna sahip olan yeni iPad'de Apple Pencil desteği bulunmakta. Apple Pencil ile çizim yapma, not alma veya belge işaretleme gibi birçok özelliği kolayca yapabilmektesiniz.

Apple 7. nesil iPad'in masaüstü bilgisayardan 2 kat hızlı olduğunu açıkladı.

7. Nesil Yeni iPad Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple Steve Jobs Theater'da düzenlenen etkinlikte yeni iPad'in satış fiyatını açıkladı. 30 Eylül'de satışa sunulacak olan yeni iPad'in başlangıç satış fiyatı 329 dolar.

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