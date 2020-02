7 Yaşındaki Simone Lim Pokémon Şampiyonu Oldu

Yeni Pokémon şampiyonu Simone Lim ile tanışın! Kendisinden çok daha büyük ve daha önce 21 farklı turnuvada şampiyonluk elde eden rakibini yenen 7 yaşındaki Simone Lim, Pokémon Oceania International Juniors Championships turnuvasını kazandı.

Bu sene ilk defa Pokémon şampiyonlarına katılan Simone Lim, uluslarası bir turnuvaya girmeden önce Malezya Bölgesel Pokémon Şampiyonasını kazanmıştı. Ardından Singapur'da düzenlenen özel turnuvada ilk dörde giren Lim, adını en büyük bölgesel turnuvalardan bir tanesine yazdırmıştı. Elemelerde dördüncü olmasına karşın içindeki canavar asıl turnuvada ortaya çıkacaktı.

An INCREDIBLE read by Simone, leading to a victory and earning Simone the title of 2020 Oceania #PokemonVG Junior Champion! pic.twitter.com/liiJyEj09I

Simone Lim, final turunun ilk maçını kazanmıştı. İkinci maçı kaybetmesine karşın yüzündeki gülümsemeyle yoluna devam eden küçük çocuk, müthiş bir geri dönüş yaparak son maçı aldı ve turnuvanın galibi olmayı başardı.

this morning 7-year old Simone Lim won a major Pokémon Junior Championship beating out a field of older more experienced kids, upsetting the tournament favorite champion #1 seed in the final, and doing so with an incredible read to earn her the title



esports is for everyone pic.twitter.com/5cUfsd5ZiQ