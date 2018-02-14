7 Yıl Google'da Çalışan Türk Mühendisin İlginç Hikayesi

15 yıldan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşamını sürdüren ve son 7 senedir Google'da kıdemli mühendis olarak çalışan Dr. Hale Dönertaşlı, Türkiye'ye döndü. Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Türk mühendis, Google'daki tecrübesinden, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaşadığı 'okuldan atılma' vakasına kadar birçok şey anlattı. İşte röportajdan yansıyan en önemli satır başlıkları.

Üniversite dönemlerinde ya da meslek yaşamlarında ABD'ye giden ancak daha sonra çeşitli sebeplerle geri dönen birçok Türk mühendis görmüştük. Dr. Hale Dönertaşlı da onlardan bir tanesi. Ancak Dönertaşlı'yı diğer kişilerden ayıran bir şey var. O da; üniversite döneminde hocası olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından okuldan atılmak istenmesi.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Dönertaşlı, Türk gençliğine güvendiğini ve Silikon Vadisi'ni Türkiye'ye taşımak istediğini ifade etti. "Google'dan öğrendiğim felsefeye göre, mükemmeli hazırlamaktan çok, işin bitmiş olması önemli. Hedef de sürekli hareket halinde ve bizim bilişim çağında kaybedecek daha fazla zamanımız yok" diyen başarılı mühendis, bunun bir ekip işi olduğunu ve gittiği üniversitelerdeki konferanslarda kendisini dinleyen gözlerde müthiş bir ışık gördüğünü belirtti.

Stanford ve Trinity College Üniversite’lerinden dersler aldığını belirten Dönertaşlı, Silikon Vadisi'ndeki deneyimlerinden şu sözlerle bahsetti:

"Tezimin temelleri Google Silikon Vadisi’nde başladı. Doktora tezimde Google ve Facebook SDN (software defined networks) mimarilerinin eksikliklerini tamamlıyorum.Google’da çalışmak nasıl bir şey? Biz mi gözümüzde büyütüyoruz, yoksa gerçekten önemli bir şey mi? Google’a girdiğim ilk hafta, 'Beni yanlışlıkla aldılar. Ne zaman kovacaklar acaba?' diye düşünerek geçti. Patronum dedi ki, 'Kampüs büyük, keşfetmek için elektrikli scooter’ı kullanmayı öğren' Park alanında scooter ile pratik yaparken eğilen direktörümüze arkadan daldığımda da kovmadılar! Daha sonra biri geldi ve bana, 'Google’da en çok neyi sevdin?' diye sordu. Ben de, 'En çok bedava yemekleri, çikolataları!' dedim. Projemi sordu, 'Gizli bilgi' dedim, 'Böyle şeyler sorulmaz!' Güldü. Meğerse soruları soran Larry Page’miş. Ben Larry Page olsam smokinle dolaşırdım, nerden bileyim. 7 yıldır da kovmadılar"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaşadığı anıyı da paylaşan Dönertaşlı, "Özel bir üniversitede Matematik-Bilgisayar bölümünde burslu okurken, paraya ihtiyacım vardı. Arkadaşlarımın ödevlerini yaparak para kazandığımı MIS Bölüm Başkanı (Ahmet Davutoğlu) duyunca, disipline verildim. Tüm bursum iptal edilecek ve okuldan atılacaktım" dedi.

Bölüm hocalarının araya girdiğini ve yalvar yakar kendisini kurtarmaya çalıştığını ifade eden Dönertaşlı, "Af için üniversite tarafından şart koşuldu. Bana aylık harçlık verilecek, ben de karşılığında 2 bölüm bitirecektim ve bir daha başkalarının ödevlerini yaparak para kazanmayacaktım. İkişer üçer bitirmeye alışınca master'da da böyle devam etti" dedi.