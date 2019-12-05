70 Kripto Para Girişimi Kepenkleri İndirdi

Kripto para piyasasındaki düşüş ve ilgi kaybı benzer trend içerisinde devam ederse, birçok kripto para girişimi kapanmaya başlayabilir. Keza 2019 yılı içerisinde kepenkleri indiren 70 girişim bunun en önemli göstergesi.

Crpyto Fund Research isimli araştırma kurumu tarafından yayınlanan yeni raporda, 2019’da 70’ten fazla kripto para girişiminin kapandığı dile getirildi. Bu girişimlerden 28 tanesi Kuzey Amerika’da kurulu olanlar arasından çıkarken, 23 tanesi ise Avrupa merkezli girişimlerdi.

Bitcoin’in değerinin yükselmesi sonrasında ana gündem maddesi haline gelen kripto para birimleri, yüz binlerce kişinin bu yönde yatırım yapmasının ardından iyice yükselmiş; ancak beklenen kırılmayı gerçekleştiremeyen Bitcoin’in sert düşüşü, kripto para piyasasını deyim yerindeyse öldürmüştü.

Kripto paraların kaynağı Bitcoin’in bugüne kadar tüm dönüm noktalarından hayal kırıklığı yaratmasından mütevellit, altcoin’ler beklenen çıkışları yapamazlarken, bu durum yatırımcılarının kararlarını da etkiledi.

Fidelity Investments, Bitcoin’deki kararsız dalgalanma, manipülasyona açık yapı ve beklenen yukarı doğrultulu ivmenin gerçekleşmemesi sonucunda 2019 yılında yapılan kripto para yatırımlarının azaldığını ve bu sebeple birçok işletmenin kapandığı söyledi.

Tüm bu kötü duruma rağmen Facebook gibi devasa şirketlerin hala kripto para konusunda ilgisini devam ettirmesi ve Bitcoin haricinde çalışan altcoin sistemlerinin geliştirilmesi, kripto para dünyasına ilginin devamını sağlıyor.