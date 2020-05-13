70 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Keşfedildi

Keşfedilen fosiller her geçen gün yeni bir bilgiyi öğrenmemizi sağlıyor. Yaklaşık beş ay önce keşfedilen, 309 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir fosil, memelilere ait olduğu düşünülen ebeveyn olma özelliğinin, sürüngenlerde de olabileceğini ortaya koymuştu. Bilim insanları şimdi de Arjantin’de, 70 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşündükleri bir dinozor fosili keşfetti.

La Matanza Ulusal Üniversitesi’ne bağlı CTyS ajansının, bulunan fosil ile ilgili yaptığı açıklamada, keşfedilen dinozor fosilinin 10 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. Patagonya bölgesinde keşfedilen fosilin, megaraptorun fosili olduğu düşünülüyor. Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’nde görev alan araştırmacıların keşfettiği fosilin, yaklaşık 70 milyon yıl önce, Santa Cruz’un güneydoğusunda yaşayan büyük bir etobur dinozora ait olduğu tahmin ediliyor.

70 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

Araştırmacılar, omurları, kaburgaları ve omuz kemeri ile göğüs kemiğin bir kısmını bulduklarını ifade etii. Paleontolog Mauro Aranciaga, etobur dinozor olan megaraptorun çok büyük bir örneğini bulduklarını belirtti. Megaraptorların, T-rexlerden farklı olduğunu ifade eden Aranciaga, megaraptorların daha ince yapılı olduğunu, dengeyi korumaya izin veren uzun kuyruğa sahip olduklarını ve daha uzun adımlar atmalarına olanak tanıyan uzun ve kaslı bacakları olduğunu belirtti. Aranciaga, megaraptorların aynı zamanda daha uzun bir boyna ve kafatasına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Her bir yeni fosilin keşfi, bilim dünyası için yeni bir heyecana neden olurken, geçmiş ile ilgili yeni bilgilerin keşfedilmesine de olanak tanıyor. Yeni keşfedilen fosil ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden bilim insanlarının, önümüzdeki günlerde ne gibi yeni bilgiler paylaşacakları merakla bekleniyor.