72 Milyon Yıllık Dinozor Yumurtasında Embriyo Bulundu

Fosilleşmiş yumurtanın içinde mükemmel şekilde korunmuş dinozor embriyosu bulundu. 72 milyon yıllık dinozor embriyosu meraklandırdı. Bir araştırmacı embriyoyu "görülen en güzel fosillerden biri" olarak nitelendirdi.

Yeni bir araştırmaya göre, fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde bulunan 72 ila 66 milyon yıllık bir embriyo, modern kuşların davranışları ile dinozorlar arasındaki bağlantıya yeni bir ışık tutuyor.Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir keşif küçük bir hayvanı; bacakları yukarı çekilmiş, sırtı kıvrık, gagası kuyruğuna doğru bükülmüş olarak gösteriyor.

Bebek Yingliang, bir yumurtanın içinde bulunan ve yumurtadan çıkmadan hemen önce modern bir kuşun pozisyonuna çok benzeyen fosilleşmiş dinozor embriyosuna verilen bir takma isimdir.

Bebek Yingliang fosili, Kretase'nin sonlarına tarihleniyor ve bu da onu 72 milyon ile 66 milyon yaşında arasında gösteriyor. Fosil, Güney Çin'de bulundu ve oviraptorosaur adı verilen bir theropod dinozorunun kalıntılarını taşıyordu. Embriyonun korunma durumu ve yumurta içindeki konumu, fosili dikkate değer bir kanıt haline getirmekte.

72 milyon yıllık dinozor embriyosu meraklandırdı

Birmingham Üniversitesinden ve Pekin'deki Çin Yerbilimleri Üniversitesinden araştırmacılar, bu hafta iScience dergisinde yayınlanan fosille ilgili bir araştırmaya öncülük etti. Ortak çalışmayla ilgili olarak Salı günü yapılan açıklamada, "Daha önce dinozorlarda tanınmayan bu duruş, modern kuş embriyolarınınkine benziyor" ifadeleri kullanıldı.

Bilim adamları, dinozorun eğer doğsaydı yaklaşık 10,6 inç (27 santimetre) uzunluğunda olacağını tahmin ediyor. Yumurta 6.7 inç (17 santimetre) uzunluğunda, bu da dinozor embriyosunun ne kadar katlandığı hakkında bir fikir vermeye yetiyor.

Birmingham Üniversitesinde paleontolog olan ortak yazar Fion Waisum Ma, "Bu dinozor embriyosunun ve bir tavuk embriyosunun yumurtanın içinde benzer şekilde poz verdiğini görmek ilginç, bu da muhtemelen benzer kuluçka öncesi davranışları gösteriyor." dedi.

Araştırmacılar, gerdirme duruşunun ilk olarak theropodlarda ortaya çıkan bir şey olduğu fikrini test etmek için daha iyi korunmuş dinozor embriyoları üzerinde çalışmak istiyor. Duruş, modern kuşların başarılı bir şekilde yumurtadan çıkmasına yardımcı oluyor.

Çalışmanın yazarlarından olan Edinburgh Üniversitesinden Steve Brusatte ise bulguyu "şimdiye kadar gördüğü en güzel fosillerden biri" olarak nitelendirdi ve günümüz kuşlarının birçok özelliğinin ilk olarak dinozor atalarında evrimleştiğine dair daha fazla kanıttan biri olduğunu söyledi.