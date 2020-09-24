Microsoft Destekli Bu Cihaz 73 Dilde Anlık Çeviri Yapabiliyor

Farklı dillerdeki insanlar arasında anında iletişime izin veren evrensel bir çevirmen fikri artık çok zor bir ihtimal olarak gözükmüyor. Microsoft ve OrionStar AI teknolojisiyle üretilen CheetahTALK Plus 73 dilde anlık çeviri yapabilmesiyle dikkat çekiyor.

Çinli mobil teknoloji şirketi Cheetah Mobile mevcut bir çevirmen cihazının yeni bir versiyonunu geliştirdi. CheetahTALK Plus isimli bağımsız kit parçası 73 dilde anlık çift yönlü iletişim vaat ediyor. Microsoft'un otomatik konuşma tanıma yazılımı ve OrionStar AI Teknolojisi tarafından desteklenen cihaz 1,54 inçlik IPS-LCD dokunmatik ekrana sahip.

Cihaz üzerinden sağlanan çeviriler HD ses olarak iki saate kadar kaydedilebiliyor ve gürültü önleyici mikrofonlar da kalabalık ortamlarda bile doğru çeviri sağlayabiliyor. Ayrıca geliştirici CheetahTALK Plus'ın aktif pil ömrünün 12 saate kadar olduğunu iddia ediyor ancak 50 güne kadar da bekleme moduna alınabilir.

73 dilde anlık çeviri yapabilen cihazın fiyatı

Şirket cihazını şu anda Indiegogo'da piyasaya sürüyor ve fiyat olarak da 199 dolarlık perakende değerini uygun görmüş. Ancak ön sipariş sürecine özel olarak 99 dolara düşen çeviri cihazının dağıtımı ise Ekim 2020'de başlayacak. Ancak dünya genelindeki pandemiden dolayı cihazın satış patlaması yaşaması pek olası gözükmüyor.

Peki ya siz 73 dilde anlık çeviri CheetahTALK Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle turist olarak sıkça gezen kişilerin alması gereken bir ürün olabilir mi?