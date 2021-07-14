73. Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu
73. Emmy Ödülleri adayları açıklandı. Pandemi sonrasına denk gelmesiyle büyük merak uyandıran 73. Emmy Ödülleri, 19 Eylül'de düzenlenecek.
73. Emmy Ödülleri adayları belli oldu. Netflix, Disney+ ve HBO yapımları genel olarak öne çıkarken, Emmy adaylarının sosyal medyada ilgi çekmeyi başardığını söyleyebiliriz. 19 Eylül'de düzenlenecek olan 73. Emmy Ödülleri'nin adaylarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz.
73. Emmy Ödülleri adayları, etkinliğin sunucuları olan Ron Cephas Jones ve Jasmine Cephas Jones tarafından açıklandı. Ödül töreni, 19 Eylül'de CBS ve Paramount+'da yayınlanacak ve Cedric the Entertainer tarafından gerçekleştirilecek.
73. Emmy Ödülleri Adayları
73. Emmy Ödülleri adayları arasında bazı öne çıkan başlıklar bulunuyor. Örneğin Netflix'in "The Crown" ve Disney+ Star Wars draması "The Mandalorian", 24 adaylıkla başı çekmesiyle meraklandırdı. Ayrıca yayın servisi HBO, 130 aday ile tüm listede boy göstermeyi başardı.
Hemen aşağıda ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz adaylıkları paylaştık, ancak adayların tam listesini Emmy'nin web sitesinden inceleyebilirsiniz.
En İyi Mini Dizi
- I May Destroy You
- Mare of Easttown
- The Queen's Gambit
- The Underground Railroad
- WandaVision
En İyi Komedi Dizisi
- Black-ish
- Cobra Kai
- Emily in Paris
- Hacks
- The Flight Attendant
- The Kominsky Method
- Pen15
- Ted Lasso
En İyi Yarışma Programı
- The Amazing Race
- Nailed It!
- RuPaul's Drag Race
- Top Chef
- The Voice
En İyi Talk Show Programı
- Conan
- The Daily Show with Trevor Noah
- Jimmy Kimmel Live
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
En İyi Drama Dizisi
- The Boys
- Bridgerton
- The Crown
- The Handmaid's Tale
- Lovecraft Country
- The Mandalorian
- Pose
- This Is Us
Dramanın En İyi Kadın Başrol Oyuncusu
- Uzo Aduba, In Treatment
- Olivia Colman, The Crown
- Emma Corrin, The Crown
- Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale
- Mj Rodriguez, Pose
- Jurnee Smollett, Lovecraft Country
Dramanın En İyi Erkek Başrol Oyuncusu
- Sterling K. Brown, This Is Us
- Jonathan Majors, Lovecraft Country
- Josh O'Connor, The Crown
- Regé-Jean Page, Bridgerton
- Billy Porter, Pose
- Matthew Rhys, Perry Mason
Peki ya siz 73. Emmy Ödülleri adaylarını nasıl buldunuz? 73. Emmy Ödülleri'nin 19 Eylül tarihinde yapılacağını tekrardan hatırlatalım. Bu yılki ödülle ilgili tüm görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.
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