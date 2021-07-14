73. Emmy Ödülleri adayları belli oldu. Netflix, Disney+ ve HBO yapımları genel olarak öne çıkarken, Emmy adaylarının sosyal medyada ilgi çekmeyi başardığını söyleyebiliriz. 19 Eylül'de düzenlenecek olan 73. Emmy Ödülleri'nin adaylarını hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz.

73. Emmy Ödülleri adayları, etkinliğin sunucuları olan Ron Cephas Jones ve Jasmine Cephas Jones tarafından açıklandı. Ödül töreni, 19 Eylül'de CBS ve Paramount+'da yayınlanacak ve Cedric the Entertainer tarafından gerçekleştirilecek.

73. Emmy Ödülleri Adayları

73. Emmy Ödülleri adayları arasında bazı öne çıkan başlıklar bulunuyor. Örneğin Netflix'in "The Crown" ve Disney+ Star Wars draması "The Mandalorian", 24 adaylıkla başı çekmesiyle meraklandırdı. Ayrıca yayın servisi HBO, 130 aday ile tüm listede boy göstermeyi başardı.

Hemen aşağıda ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz adaylıkları paylaştık, ancak adayların tam listesini Emmy'nin web sitesinden inceleyebilirsiniz.

En İyi Mini Dizi

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen's Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

En İyi Komedi Dizisi

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

En İyi Yarışma Programı

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

En İyi Talk Show Programı

Conan

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

En İyi Drama Dizisi

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Dramanın En İyi Kadın Başrol Oyuncusu

Uzo Aduba, In Treatment

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez, Pose

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Dramanın En İyi Erkek Başrol Oyuncusu

Sterling K. Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O'Connor, The Crown

Regé-Jean Page, Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Peki ya siz 73. Emmy Ödülleri adaylarını nasıl buldunuz? 73. Emmy Ödülleri'nin 19 Eylül tarihinde yapılacağını tekrardan hatırlatalım. Bu yılki ödülle ilgili tüm görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.