73. Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu. Çok yakında düzenlenecek olan ödül törenine aday olan isimler Emmy'nin internet sitesi üzerinden açıklandı.

73. Emmy Ödülleri'nin Adayları Neler?

19 Eylül tarihinde düzenlenecek olan 73. Emmy Ödülleri'nin adayları açıklandı. HBO Max 130 adaylık ile en fazla adaylığı bulunan platform olmayı başardı. Netflix ise 129 adaylık ile ikinci sırada yer aldı. Disney'in 71 adaylığının bulunduğunu belirtelim.

73. Emmy Ödülleri'nin adayları şu şekilde:

En İyi Drama Dizisi

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

En İyi Komedi Dizisi

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

En İyi Mini Dizi

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen's Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

En İyi TV Filmi

Uncle Frank

Sylvie's Love

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Dolly Parton's Christmas on the Square

Drama Dizisinde En İyi Aktris

Uzo Aduba, In Treatment

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez, Pose

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Drama Dizisinde En İyi Aktör

Sterling K Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O’Connor, The Crown

Regé-Jean Page, Bridgerton

Billie Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Komedi Dizisinde En İyi Aktris

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Allison Janey, Mom

Tracee Ellis Ross, Black-Ish

Jean Smart, Hacks

Komedi Dizisinde En İyi Aktör

Anthony Anderson, Black-ish

Michael Douglas, The Komsinky Method

William H Macy, Shameless

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Kenan

Mini Dizide ya da TV Filminde En İyi Aktris

Michaela Coel, I May Destroy You

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

Kate Winslet, Mare of Easttown

Mini Dizide ya da TV Filminde En İyi Aktör

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Ewan McGregor, Halston

Lin Manuel-Miranda, Hamilton

Leslie Odon Jr, Hamilton

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Aktris

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Emerald Fennell, The Crown

Ann Dowd, The Handmaid's Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Samira Wiley, The Handmaid's Tale

Madeline Brewer, The Handmaid's Tale

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Aktör

Michael K. Williams, Lovecraft Country

Bradley Whitford, The Handmaid's Tale

Max Minghella, The Handmaid's Tale

O-T Fagbenle, The Handmaid's Tale

John Lithgow, Perry Mason

Tobias Menzies, The Crown

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Chris Sullivan, This Is Us

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Aktris

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Aidy Bryant, Saturday Night Live

Rosie Perez, The Flight Attendant

Hannah Einbinder, Hacks

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Juno Temple, Ted Lasso

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Aktör

Bowen Yang, Saturday Night Live

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, The Kominsky Method

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Mini Dizide ya da TV Filminde En İyi Yardımcı Aktris

Jean Smart, Mare of Easttown

Julianne Nicholson, Mare of Easttown

Kathryn Hahn, WandaVision

Phillipa Soo, Hamilton

Renee Elise Goldsberry, Hamilton

Moses Ingram, The Queen's Gambit

Mini Dizide ya da TV Filminde En İyi Yardımcı Aktör

Daveed Diigs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Thomas Brodie-Sangster, The Queen's Gambit

Evan Peters, Mare of Easttown

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Drama Dizisinde En İyi Konuk Aktris

Alexis Bledel, The Handmaid's Tale

Mckenna Grace, The Handmaid's Tale

Claire Foy, The Crown

Phylicia Rashad, This Is Us

Sophie Okonedo, Ratched

Drama Dizisinde En İyi Konuk Aktör

Courtney B. Vance, Lovecraft Country

Charles Dance, The Crown

Don Cheadle, The Falcon and the Winter Soldier

Timothy Olyphant, The Mandalorian

Carl Weathers, The Mandalorian

Komedi Dizisinde En İyi Konuk Aktris

Maya Rudolph, Saturday Night Live

Kristen Wiig, Saturday Night Live

Issa Rae, A Black Lady Sketch Show

Jane Adams, Hacks

Bernadette Peters, Zoey's Extraordinary Playlist

Yvette Nicole Brown, A Black Lady Sketch Show

Komedi Dizisinde En İyi Konuk Aktör