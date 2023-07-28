75. Emmy Ödülleri Belirlenen Tarihte Yapılmayacak: Peki Neden?

Film ve dizi sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Emmy Ödülleri bu yıl planlanan tarihte gerçekleşmeyecek. Variety'nin haberine göre ödüllerde yer alacak yapımcı ve oyuncular Hollywood grevleri nedeniyle ödül töreninin erteleneceği konusunda bilgilendirildi.

75. Emmy Ödül Töreni Erteleniyor mu?

Televizyon Akademisi tarafından 75. Emmy Ödülleri'nin ertelendiğini dair henüz bir resmi açıklama gelmese de film ve dizi endüstrisinin grev konusunda ısrarı töreni erteletecek gibi duruyor. Ayrıca sektörün almış olduğu grev kuralları doğrultusunda herhangi bir oyuncu veya senarist ödül kabul edemez ve etkinliğe katılamaz.

Television Academy sözcüsü geçen hafta Deadline'a yaptığı açıklamada, "Sektörün geri kalanı gibi mevcut sendika müzakerelerinde tüm taraflar için adil ve zamanında bir çözüm olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanması beklenen bu gecikme Emmy Ödülleri tarihinde 2001'den bu yana bir ilk olacak. Televizyon Akademisi 2001 yılında 11 Eylül saldırıları nedeniyle etkinliği kasım ayına ertemişti.

Variety'ye göre, 2023 Emmy ödüllerini yayınlayan Fox, ödüller için 2024'ün Ocak ayına hazırlık yapıyor. Yaşanan grevin etkisi ve kararlılığı dikkate alındığında 75. Emmy ödülleri bu yıl büyük ihitmalle gerçekleşmeyecek.