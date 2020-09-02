750 Milyon Yıl Önceki Dünya Haritasıyla Evinizi Bulun

Dünyanın 4,5 milyar yıllık tarihi boyunca hareket eden tektonik plakaları nedeniyle, yaşadığınız bölge muhtemelen sizden daha fazla seyahat etti. Bu etkileşimli dünya haritası sayesinde evinizin 750 milyon yıl önceki dünyanın neresinde olduğuna hemen bakın.

Birkaç yıl önce paleontolog Ian Webster tarafından piyasaya sürülen Ancient Earth Globe projesi dünyanın milyonlarca yıl önceki haritasını sunuyor. Bildiğiniz üzere bir zamanlar kıtalar birbirine kilitlenmişti ancak kara kütleleri çatladı, kırıldı ve birbirinden uzaklaştı ve gezegenimizin 4,5 milyar yıllık tarihi yeni kıtaları oluşturdu.

Ancient Earth Globe projesiyle 750 milyon yıl öncesine kadar geri giderek Dünya'yı bilinen haliyle görüntüleyebilirsiniz. Bu, gezegenin tarihinin tamamını değil ancak dört süper kıtayı kapsıyor. (Pannotia, Gondwana, Laurentia ve Pangea)

Evinizin 750 milyon önceki konumuna hemen göz atın

Sağdaki bir açılır menüden dünyanın farklı olaylar anında nasıl göründüğünü keşfedebilir ayrıca sol üst köşedeki metin kutusundan günümüz dünyasının sınırlarını inceleyebilirsiniz.

Jeolog ve paleocoğrafyacı Christopher Scotese liderliğindeki PALEOMAPS projesinin bir parçası olarak geliştirilen paleocoğrafik haritaları ve açık kaynaklı jeoloji verileri Ancient Earth Globe yaratıcısı projeyle ilgili şunları söylüyor:

"Plaka tektoniği modelleri kesin sonuçlar verse de, grafikleri yaklaşık olarak nereye denk geldiğini kabul etmelisiniz. Açıkçası bu bölgelerin doğruluğunu asla kanıtlayamayacağız. Testlerimde, model sonuçlarının önemli ölçüde değişiklik gösterebileceğini buldum"