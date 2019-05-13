7500 Euro Ödüllü Canon Fotoğraf Yarışması Başladı

Canon’un fotoğraf severleri yaratıcılığa teşvik ettiği ‘’New Cosmos of Photography’’ (Fotoğrafçılığın Yeni Evreni) isimli fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Başvurular 12 Haziran tarihine kadar devam edecek, peki başvurular nereden yapılacak?

Canon tarafından 42 yıldır düzenlenen New Cosmos of Photography yarışmasının başvuruları nihayet başladı. Yeni teknikleri araştırmak isteyen ve yaratıcılığın peşinden koşan fotoğraf ve video tutkunlarına büyük fırsatlar sunan Canon, ödül olarak da yarışmacıları tatmin edecek gibi görünüyor. Yarışma kazananı büyük ödül olarak Canon marka bir fotoğraf makinesinin ve 7500 Euro para ödülünün sahibi olacak.

Fotoğraf ve video dünyasının en önemli isimlerinin jüri koltuğunda yer alacağı fotoğraf yarışmasında bu yılın kazananlarını belirleyecek isimler arasında İngiliz Fotoğrafçı Paul Graham ve San Francisco Modern Sanatlar Müzesi’nin Emekli Fotoğraf Küratörü Sandra Phillips gibi isimler de bulunuyor.

Yaratıcılık Ön Planda Olacak

Geçen yıl 29 bin 398 başvurunun yapıldığı yarışma, fotoğrafçılık alanında uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir başlangıç olarak görülüyor. 2017 ve 2018 yılı kazananları arasında ünlü fotoğrafçılardan Song-Nian Ang, Trond Ansten ve Benjamin Breitkopf yer alıyor. Son başvuru tarihi 12 Haziran olan yarışmaya katılmak için buraya tıklamanız yeterli.

Ayrıca Canon tarafından düzenlenen New Cosmos of Photography yarışması hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Yarışmaya katılmayı düşünen tüm takipçilerimize şimdiden başarılar dileriz.