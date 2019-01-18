773 Milyon E-Posta Bilgisi Çalındı! Kendi Adresinizi Hemen Kontrol Edin

Veri çalıntıları neredeyse her gün haberlere konu olmaya başlarken, Collection #1 ismiyle yayınlanan yeni sızıntının 1,160,253,228 benzersiz şifre ve elektronik posta adresini kapsadığı dile getirildi.

Troy Hunt tarafından ayıklanan verilere göre, MEGA isimli bulut servisinde bulunan veriler toplamda 2,692,818,238 sıra oluşturuyorlardı. Elde edilen verilerin 1,160,253,228 sırasıysa elektronik posta ve şifre eşleştirmelerini içeriyordu. Tekrarlanmayan yani bütün verinin içerisindeki elektronik posta adresi sayısının 772,904,991’e kadar yükseldiği söylenenler arasında yerini aldı.

Devasa rakamlara rağmen listede yer alan elektronik posta adresiyle şifrelerin eşleşip eşleşmediklerine dair detaylara ulaşılamadı. İnanılmaz sayılar söz konusu olduğundan bunlarıdenemek pek mümkün görünmezken, elde edilen bilgiler, bugüne kadar yapılan en büyük veri sızıntısı olarak kayıtlara geçti.

E-postam ele geçirildi mi?

Troy Hunt tarafından ele geçirilen yeni 773 milyon e-posta içeren sızıntının yanı sıra daha önce yaşanmış veri kayıplarını bir araya getiren haveibeenpwned? isimli internet sitesi üzerinden kendi bilgilerinizi kontrol etmeniz mümkün.

Bunu yapmak için yukarıdaki bağlantı adresine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan arama bölgesine elektronik posta adresinizi tam olarak girmeniz yeterli. Sonrasında internet sitesi Collection #1 ya da daha önceki veri sızıntılarının arasında size ait bilgilerin olup olmadığını söyleyecek.