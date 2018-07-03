78 Bin Fortnite Hilecisi Beklenmedik Şekilde Yakalandı

Oyunları başka cihazlara yansıtarak, o oyunu kaldırmayacak cihazlarda oyun oynamanızı sağlayan Railway, ilginç bir hile vakasının ortasında kaldı. Railway kullanan Fortnite oyuncularından üst üste hata raporları gelmesinden sonra olayı araştıran şirket, hatanın hile kullanımından kaynaklandığını tespit etti.

Oyuncuların yaşadıkları hataları tespit eden ve mühendislerine hataları bildiren bir sistem kullanan Railway, 26 Haziran tarihinden itibaren beklenenden daha fazla hata raporu almaya başladı. Başta rutin bir olayın yaşandığını düşünen Railway yöneticileri, hata raporlarını incelemeye aldılar ve kullanıcılarının çeşitli reklam platformlarına yönlendirildiklerini gördüler. Railway’in reklam göstermemesi sebebiyle sorunun bir sızıntı dolayısıyla ortaya çıktığı fikriyle incelemelere başlayan mühendisler, yaptıkları detaylı aramalardan sonra sorunun kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını fark ettiler.

Hata raporlarının çoğunun JavaScript kaynaklı olduğunun anlaşılmasından sonra araştırmalarını derinleştiren ekip, raporların geldiği kullanıcıların farklı donanımlar ve internet servis sağlayıcıları kullanıyor olmaları sebebiyle ortak bir nokta aradılar ve en sonunda gelen hata raporlarının çoğunun Fortnite oynayan oyunculardan geldiğini tespit ettiler. Yapılan tespitten sonra incelemeyi bitiren mühendis ekibi, Fortnite’ta hile kullanan oyuncuların bilgisayarlarına bir tür reklam virüsü girdiğini ve hata raporlarının bu virüsler sebebiyle geldiğini bulabildiler.

Yaklaşık 78 bin Railway kullanıcısı Fortnite oyuncusunun hile kullandığını söyleyen ekip, YouTube üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda hızlıca erişilebilecek onlarca Fortnite hilesi olduğunu ve bu hilelerin içerisinde çoğunlukla zorla reklam gösteren virüsler bulunduğunu belirttiler. Hilelerle birlikte gelen zararlı yazılımların sadece reklam göstermekle kalmayacağının altını çizen Railway mühendisleri, önemli bilgilerinizin bu yolla çalınabileceğini söylediler.