8 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 8 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 8 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 8 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 8 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 8 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

8 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 63.842 test yapıldığı ve 1.172 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 16 kişi hayatını kaybetti ve 1.082 kişi iyileşti.

8 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

8 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 239.622 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.829'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 587 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 222.656 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JVZWpIZgjY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2020

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