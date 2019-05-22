8 Çekirdekli MacBook Pro (2019) Türkiye Fiyatı "Şok Etti"

Apple, dün bir sürpriz yaparak yenilenmiş 13 inç ve 15 inç MacBook Pro 2019 modellerini duyurdu. Şimdiye kadarki en hızlı Mac dizüstü bilgisayar olduğu söylenen 8 çekirdekli MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı el yakıyor!

Sadece profesyonel kullanıcıların değil, Mac işletim sistemini en iyi şekilde deneyimlemek isteyen sıradan kullanıcıların da kullandığı MacBook Pro modelleri uzun süredir güncellenmiyor. Donanımsal olarak yenilenseler de tasarımları değişmiyor. Sızıntılara göre Apple, yepyeni bir tasarıma sahip 16 inç MacBook Pro modelini tanıtarak eleştirilere yanıt verecek. Ancak dün, beklenmedik şekilde güncellenmiş MacBook Pro’lar duyuruldu. 13 inç ve 15 inç MacBook Pro modelleri, Intel’in 8. ve 9. nesil işlemcileriyle güncellendi. 4 çekirdek MacBook Pro’dan 2 kat daha hızlı performans, 6 çekirdek MacBook Pro’dan da yüzde 40 daha hızlı performans sunduğu belirtilen yeni 2019 Macbook Pro’lar, en hızlısı ancak şu detayı da paylaşmak gerek. 13 inç ve 15 inç MacBook Pro 2019 modellerinden sadece 15 inç olanda 8 çekirdek seçeneği sunuluyor. 13 inç olanda da sadece 4 çekirdek seçeneği var.

Şimdiye Kadarki En Hızlı MacBook Pro

Yeni MacBook Pro’ların sadece işlemcileri güncellenmedi; klavye de yenilendi. Tuşların çift veya eksik basması gibi sıklıkla dile getirilen sorunlar hangi materyallerle yenilendiği sır gibi saklanan yeni klavyede düzeltildi. Şimdiye kadarki en hızlı MacBook Pro olmasının yanında 500 nit parlaklık, P3 geniş renk gamı, True Tone teknoloji sunmasıyla en iyi Mac dizüstü bilgisayar ekranı olan, 2019 MacBook Pro’lar, Apple T2 güvenlik çipi, Thunderbolt 3 portları ve stereo hoparlörleri koruyor.

8 Çekirdekli MacBook Pro'nun Türkiye Fiyatı!

İşlemcileri güncellenen, klavyeleri yenilenen MacBook Pro 2019 modellerinin Türkiye fiyatları her zamanki can sıkıcı. 13 inç MacBook Pro, 13.699 TL’den başlarken; 15 inç MacBook Pro, 18.299 TL’den başlıyor. 8 çekirdekli 9. nesil Intel Core i9 işlemcili en üst modelin fiyatı ise; 21.499 TL. Tabii ki; bu fiyatlar modeli öylece satın alırsanız geçerli.