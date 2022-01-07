Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan Createch+ etkinliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde uzman girişimci ve iş adamları ile girişimci adaylarını bir araya getirerek öğrencilere girişimci ruhunu aşılamayı hedefliyor. 8. Createch+ etkinliği 9-10 Mart tarihlerinde İYTE Kampüs'te gerçekleşecek.

8. Createch+ Etkinliği Neler Sunacak?

Her yıl gerçekleştirilen “yenilikçilik alanında farkındalık” temalı CreaTECH+ etkinliğini temel olarak öğrenci-şirket buluşması olarak tanımlayabiliriz. Bu buluşmada şirketleri ve öğrencileri birleştirecek ortak bir platform oluşturmak, öğrenci arkadaşlara girişimcilik ruhunu aşılamak, olası fikir ve projeler için değerlendirme ortamı yaratmak ve sektör hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak temel hedefler arasında yer alıyor.

Enstitünün bünyesinde bulunan öğrencilerin yanı sıra ulusal çapta orta öğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerine hitap edecek olan bu etkinlikte inovasyonun ana unsurlarından olan teknoloji ve mühendislik ön plana çıkmakta. Aynı zamanda, alanında uzman kişiler ile yapılacak çeşitli sunumların dışında workshop, seminer ve paneller, “Nasıl yaptım?” sunumları düzenlenecek. Ayrıca etkinlik boyunca şirket ve öğrenci stantları ile, etkinlik interaktif bir şekilde sürdürülecek.

Öğrenciler sektörde kullanılmış, kullanılan ve geliştirilen inovatif projeler hakkında bilgi alabilecek ve sektörün yeni devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 ve yapay zeka hakkında seminerleri dinleme fırsatı bulacak. Girişimcilerin projelerinde karşılaştıkları zorlukları, yaşadıkları başarısızlıkları ve sonrasında hayata geçirdikleri hayallerini dinlemenin öğrenci dostlarımızın motivasyonunu arttırması amaçlanıyor.

Yaratıcı ve yenilikçi fikirlere sahip olan birey ve ekipler, destek almak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ile ilgili desteği bu etkinlikte bulabilirler. 9-10 Mart 2022 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü'nün ev sahipliği ile gerçekleştirilecek olan 8. Createch+ etkinliği hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. İnavasyon Topluluğu'nun diğer proje ve çalışmalarına da buradan göz atabilirsiniz.

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