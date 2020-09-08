8 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 8 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

8 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 8 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.
8 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 110.565 test yapıldığı ve 1.761 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 52 kişi hayatını kaybetti ve 1.093 kişi iyileşti.
8 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
8 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 283.270 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.782'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.159 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 253.245 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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