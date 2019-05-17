8. Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF 2019) Etkinliği Başlıyor

8. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi (GBYF 2019), İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte, Akıllı Ev/Akıllı Sistemler, Bilgi/Veri Güvenliği, Dijital Oyun ve Eğlence, E-Belediye/E-Devlet, Eğitim, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve daha birçok konuda sunulan fikirler yarışacak.

Ege Bölgesi üniversitelerinin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin katılımıyla her sene düzenlenen Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi’nde ortak proje sergisi, proje fikir yarışması, öğrenci - firma/yatırımcı buluşmaları, firma tanıtımları gerçekleştiriliyor. İzmir’i bilişim sektörünün odağı konumuna taşımayı, yetenekli ve dinamik genç insan kaynaklarını firmalarla buluşturmayı, sektöre hız kazandırmayı amaçlıyor. Bu sene 25 Mayıs’ta 8.si düzenlenecek olan GBYF Bitirme Projeleri Sergisi’nde 11 üniversite, 14 ayrı yazılım / bilgisayar mühendisliği bölümünden 100’ün üzerinde akademisyen, 1000’den fazla öğrenci ve 270’den fazla bitirme projesi yer alacak. Fikir yarışmasında akıllı ev ve akıllı sistemlerden nesnelerin internetine, dijital oyun ve eğlenceden eğitime, siber güvenlikten yapay zekaya, sağlıkta bilişimden yaşam ve çevreye birçok konuda fikirler yarışacak.

Ege Bölgesi Üniversiteleri’nin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri’nin katılımı, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi koordinasyonu, Bilgisayar Mühendisleri Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesinde yer alan kurumlar, STKlar, Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, firmaların destek ve katkılarıyla gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılacaklar;

Yeni fikir ve çalışmaların sanayiye aktarılması,

Üniversitelerimiz ile Sanayimiz arasında daha etkin bir iş birliği ortamının oluşturulması,

Firmalarımız ve Üniversitelerimiz arasında Ar-Ge ve İnovasyon alanında sürdürülebilir bağların kurulması,

Firma projelerinin mezuniyet projeleri ile eşleşerek sinerjisinin yükseltilmesi,

Genç mühendislerimizin sanayimizin ihtiyaçlarına yönelik alanlara odaklanmaları,

Yeni fikir ve projeleri doğrudan inceleme fırsatı,

Proje sahipleriyle birebir görüşme imkanı,

Yeni mezun olacak yetenekli insan kaynağına ulaşım fırsatı,

Ödüllü proje fikir yarışmasında inovatif yaklaşımlar,

Girişimcilik ekosistemine katılacak projelerin yatırımcılara sunulması,

Üniversitelerimizin inovasyon potansiyelini paylaşma,

Kendi konularında uzman öğretim üyeleri ile fikir alış verişinde bulunabilme fırsatı,

Genç beyinlerle bir araya gelerek farklı bakış açılarıyla ele alma fırsatı ve

Firmaların genç beyinlere kendilerini etkin tanıtabildikleri bir iş ortamı ve birçok fırsat yaratılacaktır.

Genç Beyinler Yeni Fikirler Bitirme Projeleri Sergisi’ne katılmayı düşünen öğrenciler, başvuru/katılım bilgileri, değerlendirme süreci ve ödüller dahil tüm bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilir.

Etkinlik Sayfası: http://gbyf.org.tr/

Etkinlik Tarihi: 25 Mayıs 2019 10:00-17:00

Etkinlik Yeri: İzmir Ekonomi Üniversitesi,Balçova