Bu Haftaki Büyük İnternet Kesintisinin Nedeni Açıklandı

Bu hafta yaşanan büyük internet kesintisi ile ilgili dünyanın en büyük içerik dağıtım ağlarından (CDN) biri olan Fastly'den açıklama geldi. Bu kesinti sürecinde erişilemeyen web siteleri Amazon, CNN, BBC, Reddit, Bloomberg, New York Times ve Twitch'in neden geçici bir süreliğine kapandığına dair soru işaretleri giderildi.

8 Haziran'daki Büyük İnternet Kesintisi Neden Oldu?

İnternetin en büyük içerik dağıtım ağlarından (CD) biri olan Fastly, salı günü yaşanan kesinti ile ilgili internet kullanıcılarının kafasındaki soru işaretlerini gideren bir açıklama yaptı. Kesinti hakkında bilgisi olmayanlara kısaca açıklamak gerekirse salı günü içerik dağıtım ağındaki aksaklıklar yüzünden kullanıcılar belirli web sitelerine erişememişti.

Erişilemeyen web sitelerinin içerisinde Reddit, Amazon, CNN, BBC, Bloomberg, New York Times ve Twitch gibi siteler yer aldı. Bu sitelere geçici olarak erişilememesinin sebebi açıklığa kavuştu. Bulut bilişim sağlayıcısı Fastly'e göre mayıs ortasından beri varlığını hissettirmeyen, etkinleştirilmemiş bir hata vardı. Bu hata, şirketin müşterilerinden birinin yaptığı güncellemenin ardından etkin hale geldi ve hatadan sadece o müşteri etkilenmedi. O müşterinin yanı sıra dünya genelinde hizmet veren birçok web sitesine daha erişim kesildi.

Nick Rockwell, Guardian'a yaptığı açıklamada yaşanan büyük aksaklıktan ötürü özür diledi ve sürecin nasıl meydana geldiğini adım adım açıkladı. Şirketin bu kadar şeffaf bir şekilde açıklama yapması, çoğu müşterinin memnuniyetini sağladı.

Rockwell, Guardian'a yaptığı açıklamada 12 Mayıs'ta bir müşteri tarafından tetiklenebilecek bir hata içeren yazılımın dağıtımına başlandığını, 8 Haziran'da bir müşterinin Fastly ağının %85'inin çalışmaz hale gelmesine yol açan bir güncelleme yaptığını ve bu nedenle de şirketin müşterisi olan web sitelerine belirli bir süre boyunca erişilemediğini ifade etti.

Büyük internet kesintisi sorununun kısa bir süre içerisinde tespite edildiğini belirten Rockwell, hata düzeltildikten sonra web sitelerine yeniden normal bir şekilde erişim sağlanabildiğini söyledi. Bu web sitelerine erişilememesinin elbette ki şirketlere yansıyan bir tablosu oldu. SEO ajansı Reboot, kesinti süresi boyunca Amazon'un 32 milyon dolara kadar bir kayıp yaşadığının tahmin edildiğini belirtti.