Apple 8 Mart’ı İşaret Etti: İşte 8 Mart’ta Tanıtılması Beklenen Ürünler

Teknoloji devi Apple, 2022’nin ilk etkinliğini sanal olarak ‘Peek performance’ mottosu ile yapacak. Yılın ilk etkinliğinin tarihi merak edilirken, bugün gerçekleşen basın davetinde Apple’ın etkinlik tarihi belli oldu. Etkinlik, 8 Mart tarihinde Apple Park'tan canlı olarak gerçekleştirilecek.

Dev şirketin yapacağı etkinlikte 5G destekli yeni iPhone SE ve güncel işlemci ile geliştirilen iPad Air’in tanıtılması bekleniyor. Diğer yandan bunların yanında Apple’ın etkinlikte bir yeni Mac bilgisayar tanıtması da olasılığı yüksek ihtimaller arasında yer alıyor. Birçok profesyonel tanıtılacak Mac bilgisayarın yeni bir ‘Mac Mini’ olacağını düşünüyor.

Apple Peek Performance Etkinliğinde Tanıtılması Beklenen Ürünler

iPhone SE

iPad Air

Yeni bir Mac

iOS 15.4 güncellemesi

Universal Control isimli yeni bir özellik (Tüm Apple cihazlarında ortak klavye ve mouse kullanmaya yarayan bir özellik)

Apple, 2022 yılı içerisinde başka cihazları da tanıtmayı hedefliyor. Bilindiği kadarı ile Apple, yıl içerisinde özellikle Mac’lere odaklanacak. Apple’ın güvenilir kaynaklarından biri olan Mark Gurman, şirketin bu sene içerisinde tanıtmasını beklediği Mac’leri şu şekilde sıraladı:

M1 Pro işlemcili yeni Mac mini: Bu modelin yeni tasarıma sahip olacağı uzun zamandır aktarılıyor. Daha önce M1 Max opsiyonu da gündeme gelen sürüm, son durumda sadece M1 Pro ile satışa sunulacak gibi görünüyor.

Bu modelin yeni tasarıma sahip olacağı uzun zamandır aktarılıyor. Daha önce M1 Max opsiyonu da gündeme gelen sürüm, son durumda sadece M1 Pro ile satışa sunulacak gibi görünüyor. M2 işlemcili Mac mini: Bu modelin yıl sonunda gelmesi ve normal kullanıcıya hitap etmesi bekleniyor.

Bu modelin yıl sonunda gelmesi ve normal kullanıcıya hitap etmesi bekleniyor. M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro: Bu modelin eski nesil MacBook Pro’lar ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Üründe yüksek ihtimalle 60 Hz LCD ekran ve yeni dizüstülerden kaldırılan TouchBar birimi yer alıyor.

Bu modelin eski nesil MacBook Pro’lar ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Üründe yüksek ihtimalle 60 Hz LCD ekran ve yeni dizüstülerden kaldırılan TouchBar birimi yer alıyor. M2 işlemcili 24 inç iMac: Bu modelin mevcut M1’li iMac’ten sadece yeni M2 işlemci ile ayrılması bekleniyor.

M2 işlemcili MacBook Air: Uzun zamandır beklenen ürün, M1 işlemcili MacBook Air’in yerini alacak ve yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak.

Uzun zamandır beklenen ürün, M1 işlemcili MacBook Air’in yerini alacak ve yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. M1 Pro ve M1 Max opsiyonlu iMac Pro: Bu model 24 inç M1 iMac gibi görünecek ancak 27 inç 120 Hz mini-LED ekran üzerine kurulacak. Bir ihtimalle 8 Mart etkinliğinde tanıtılması beklenen ürün, profesyonellere odaklanacak.

Bu model 24 inç M1 iMac gibi görünecek ancak 27 inç 120 Hz mini-LED ekran üzerine kurulacak. Bir ihtimalle 8 Mart etkinliğinde tanıtılması beklenen ürün, profesyonellere odaklanacak. M1 Max işlemcili Mac Pro: Bu model, mevcut Intel Mac Pro’ya oranla çok daha ufak olacak ve M1 Max’in çok daha güçlü bir versiyonuna sahip olacak. Gurman’a göre bu sürümde işlemci açısından tam olarak iki seçenek sunulacak. Bir seçenekte 20 CPU ve 64 GPU çekirdeği yer alacak. Üst sürümde ise tam 40 CPU çekirdeği ile 128 GPU çekirdeği bir araya gelecek. Bilgisayarda yüksek olasılıkla 1 TB’a kadar RAM opsiyonu olacak.

Apple, tüm Mac bilgisayarlara ek olarak ayrıca yıl sonunda gelişmiş kablosuz kulaklık Airpods Pro 2, Apple Watch 8, Apple Watch SE 2, sporculara özel Apple Watch ve iPhone 14 serisini tanıtacak.

Apple ‘Peek performance’ etkinliğini aşağıdaki linkten 8 Mart tarihinde canlı olarak izleyebilirsiniz.