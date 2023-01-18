Bilim İnsanlarından Akılalmaz Keşif: 8 Milyar Yıllık Radyo Sinyali!
Bilim insanları rekor uzaklıktaki bir galaksiden radyo sinyali keşfetti. Evrenin başlangıcına kadar uzanan bu sinyal araştırmacıların dikkatini çekmeyi başardı.
Bilim insanları çok uzak bir galaksideki atomik hidrojenden gelen rekor düzeyde bir radyo sinyali tespit etti. Sinyal şu ana dek tespit edilen sinyaller arasında en uzak galaksiden gelen sinyal olarak kayıtlara geçmiş durumda.
Bu keşif bilim insanları için büyük önem taşıyor çünkü bu radyo sinyalinin kaynaklandığı galaksinin evren sadece 4,9 milyar yaşındayken var olduğuna inanılmakta, bu da rekor kıran radyo sinyalinin kaynağını 8,8 milyar yaşında yapıyor.
Sinyalin tespitini mümkün kılabilmek için bilim insanları kütleçekimsel mercekleme kullandılar. Bilim insanları, merceklemenin 30 kat büyütüldüğünü ve galaksinin atomik hidrojen kütlesinin yıldız kütlesinden iki kat daha fazla olduğunu gözlemlediklerini açıkladı.
Radyo Sinyali Evrenin Başlangıcına İşaret Ediyor
Bu bulgular Monthly Notices of the Royal Astronomy Society dergisinde yayımlandı ve galaksilerdeki atomik gazın uzak mesafelerden gözlemlenmesinin genel olarak mümkün olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu bulgular, nötr gazın kozmik evriminin mevcut ve gelecekte yapılacak düşük frekanslı radyo teleskoplarla araştırılması için yeni kapılar da açabilir.
Çalışmaya katılan gökbilimciler Kanada'daki McGill Üniversitesi'nin yanı sıra Bengaluru'daki Bilim Enstitüsü (IISc) ile birlikte çalışıyor. Ekip Pune'daki Dev Metre Dalga Radyo Teleskobu'ndan (GMRT) elde edilen verileri kullandı. Bu araç, ekibin uzak galaksiden gelen rekor kıran radyo sinyalini tespit etmesini sağlayarak araştırmacıların keşfi daha derinlemesine incelemesine olanak tanıdı.
Bu tür rekor kıran radyo sinyallerini tespit ederek, erken evrenin gizemlerini daha kapsamlı bir şekilde keşfetmek için benzer örnekleri kullanabileceğimiz için bu tür keşifler büyük önem taşıyor.
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