8. Nesil iPad Tanıtıldı, İşte 10.2 inç iPad'in Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple, TSİ 20.00’de başlayan Time Flies etkinliğinde yeni Apple Watch modellerinin (Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE) yeni iPad’leri tanıttı. Şimdiye kadarki en güçlü iPad Air olarak tanıtılan 4. nesil iPad Air ile birlikte 8. nesil iPad tanıtıldı. 10.2 inç iPad, geçen yıl piyasaya sürülen 7. nesil iPad’in halefi olarak geliyor.

8. Nesil iPad Özellikleri

8. nesil iPad’in ekranınla başlayalım. Yeni iPad, önceki modelle aynı 10.2 inç ekran boyutuna sahip. Daha önce olduğu gibi, ekran 500 nit parlaklık, parmak izine dayanıklı oleofobik kaplama ve Apple Pencil desteğine sahip. 8. nesil iPad, Apple A12 Bionic cipinden güç alıyor. Bu işlemci, 7. nesil iPad’deki A10 Fusion işlemciye kıyasla yüzde 40 daha iyi CPU performansı ve 2 kat GPU performansı sunuyor. Şu anda yeni iPad’in RAM kapasitesiyle ilgili bir bilgi yok ancak cihaz parçalarına ayrıldığında bellek miktarı ortaya çıkacaktır. Yazılım tarafında yeni iPad’e çok sayıda yeni özellik getiren iPadOS 14 var.

Kameraya geçersek, 8. nesil iPad önceki modelle aynı ön ve arka kamera sistemine (çift Piksel PDAF ve Full HD video kaydını destekleyen 8 megapiksel arkaya bakan kamera ve FaceTime HD ön kamera) sahip. Ses açısından yeni iPad, 7. nesil iPad ile aynı iki hoparlöre sahip.

Bağlanabilirliğe gelecek olursak, yeni iPad önceki modelle aynı lightning portuna sahip. Bununla birlikte 7. nesil iPad’deki Bluetooth 4.2’den biraz daha gelişmiş olan Bluetooth 5.0 ile geliyor. Daha önce olduğu gibi, MU-MIMO ile birlikte çift bant WiFi ac ve Smart Keyboard’u bağlamak için Smart Connector’a sahip. nanoSIM kart ve eSIM ile kullanılabilen hücresel bağlantılı model de mevcut. Yeni iPad’in pil kapasitesiyle ilgili herhangi bir bilgi yok ancak Apple 10 saatlik kullanım süresi sözü veriyor.

8. Nesil iPad Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Uzay Grisi, Gümüş ve Altın renk seçenekleriyle satışa sunulan 8. nesil iPad’in 32GB ve 128GB depolama alanlı iki modeli bulunuyor. 32GB depolama alanlı 10.2 inç iPad’in fiyatı 3199 TL. 128 depolama alanlı modelin fiyatı 3999 TL. Bu fiyatlandırma WiFi modeli için geçerli. WiFi + Hücresel (Cellular) bağlantılı 10.2 inç iPad’in fiyatı 32GB için 4399 TL, 128GB için 5199 TL. Yeni iPad’ler bugün Amerika’da ön siparişe açıldı, 18 Eylül’de satışa çıkacak. 10.2 inç iPad’in Türkiye çıkış tarihi henüz açıklanmadı.