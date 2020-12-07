8 Yaşındaki Oyuncu, E-Spor Takımıyla 33 Bin Dolara Anlaştı!

8 yaşındaki oyuncu Joseph Deen, e-spor takımı Team 33 ile 33.000 dolarlık bir anlaşma imzaladı. Genç oyuncu, anlaşma sonrasında takımın kadrosuna resmen katılmış oldu. “33 Gosu” kullanıcı ismi ile tanınan oyuncu, sahip olduğu yeteneklerle takımın çıtasını yükseltmeyi amaçlıyor.

8 Yaşındaki Oyuncu, Team 33’ün Kadrosuna Katıldı

E-spor takımı Team 33, 8 yaşında olan genç oyuncu Joseph Deen ile 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı. Genç Fortnite oyuncusu, oyun piyasasında daha çok “33 Gosu” kullanıcı adı ile tanınıyor. Takım tarafından yapılan açıklama sonrasında oyuncuların büyük bir kısmı, Deen’in yaşından ötürü büyük bir şaşkınlığa uğradı.

Regal Assets'in CEO'su ve Team 33'ün kurucularından biri olan Tyler Gallagher, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Son birkaç yıldır oyuncu kadromuz için genç yetenekleri keşfetmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Genç oyuncu Joseph Deen ile yapılan anlaşmadan gurur duyduğunu dile getiren Gallagher, yaptığı açıklamanın devamında, “İnanılmaz bir azim gösterdi. Son iki yıldır neredeyse her gün özel eğitim verdik” ifadelerine yer verdi.

Gallagher’ın yaptığı açıklamaya göre iki yıl önce yani henüz altı yaşında olduğu zamanlarda genç oyuncunun video oyunlarına olan ilgisi Team 33 tarafından keşfedilmişti. Takım, daha çok Fortnite oyunu oynamaktan hoşlanan Deen’i 2 yılı aşkın bir süredir eğitmeye devam ediyordu. Deen, imzaladığı anlaşma sonrasında Team 33’ün kadrosuna resmi olarak katılmış oldu.

Deen, ne kadar çok heyecanlı olduğunun da altını çizerek altı yaşında olduğu zamanlarda kendisini ciddiye alacak bir ekip bulmanın ne kadar zor olduğunu ifade etti. Genç oyuncu, Team 33’ün sayısız Fortnite oyuncunun arasından kendisini keşfettiğini ve kendisine her gün özel eğitimler verildiğini açıkladı. Milyonları şaşırtan oyuncu, takımın resmi bir üyesi olduktan sonra ne kadar mutlu olduğunu kelimelerle anlatamayacağına işaret etti.

Deen, takımın en genç üyesi olsa da profesyonel e-spor takımları ile anlaşma imzalayan daha genç oyuncular da bulunuyor. Örneğin Lil Poison olarak bilinen Victor De Leon III henüz dört yaşında olmasına rağmen Halo turnuvalarına katılıyor.

Profesyonel e-spor takımlarından bazıları, genç oyunculardaki yeteneği keşfetmekle meşgul gibi görünüyor ve gelecekte bu tür anlaşmalar muhtemelen daha sık görülmeye başlayacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.