8 Yaşındaki YouTuber Yılda 22 Milyon Dolar Kazanıyor

Dünyada YouTube’dan en çok gelir elde eden kanal sadece 8 yaşında olan ve kanalında oyuncak incelemeleri yapan bir çocuğa ait. Forbes’a göre, Ryan Kaji isimli bu çocuğa ait olan Ryan ToysReview adlı YouTube kanalı, sadece 1 yılda 22 milyon dolar gelir elde etti.

Ailesi tarafından işletilen bir Youtube kanalı olan Ryan ToysReview, 1 Haziran 2017 ile 1 Haziran 2018 tarihleri arasında vergiler hariç yaklaşık 22 milyon dolar kazandı. Bir önceki yıl ise 11 milyon dolar kazanmıştı. 22 milyon dolarlık bu ham tahmin ile Ryan ToysReview, bu yıl 21.5 milyon dolar kazanan tartışmalı YouTube yıldızı Jake Paul’u da geride bırakarak YouTube’da ilk sıraya yerleşti.

Ryan ToysReview kanalı 2015 yılında faaliyet göstermeye başlamıştı ve kanala arada sırada 5 dakikalık oyuncak açılımı videoları yükleniyordu. Kanalın izleyici ve takipçi sayısı artmaya başladıkça, girişimci odaklı varlık yönetim şirketi Semaphore’un genel müdürü Michael Bienstock, Ryan ToysReview kanalına ulaştı ve Ryan’ın babasıyla iletişime geçti. Business Insider’a verdiği bir röportajda Bienstock, eğer kanal böyle büyümeye devam ederse işlerin ekonomik açıdan ne derece karmaşıklaşacağına dair Ryan’ın babasıyla bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bienstock, Kaji ailesine yardımcı oldu ve ailenin yaptığı işin giderek daha da büyümesini sağladı. Günümüzde ise Ryan ToysReview’in bir YouTube kanalından çok daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz. Ryan ToysReview’in resmi markası haline gelen Ryan's World, diş fırçalarından bir televizyon programına kadar pek çok şeyi barındıran ve çocuk eğlence şirketi Pocket.Watch'un yardımı ile inşa edilen kazançlı bir imparatorluğa dönüştü.

Ryan's World markası YouTube’un dışına da taşarak Colgate, Nickelodeon, Bonkers Toys, Roku ve Walmart gibi şirketlerle de çeşitli iş birlikleri yaptı. Bonkers tarafından üretilen ve içerisinde birçok oyuncak barındıran ‘Ryan's World Giant Mystery Egg’ gibi Ryan's World markasına ait ürünleri Target, Walmart ve Amazon’da bulabilirsiniz.