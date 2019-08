80'lerin Kült Animasyon Serisi He-Man, Netflix'te Yeniden Hayat Bulacak!

80’li yılların kült animasyon serisi He-Man, dijital yayın platformu Netflix’in ellerinde yeniden hayat bulacak! Mattel'in oyuncak dizisi Ustaların Ustası'na dayanan He-Man, bu kez anime serisi olarak karşımıza çıkacak.

Bağımsız ve özgün filmleriyle tanınan Amerikalı yönetmen ve aktör Kevin Smith, pazar günü düzenlenen Power-Con etkinliğinde, 1980'lerin en popüler çizgi filmlerinden He-Man’in Netflix’e geleceğini müjdeledi.

Masters of the Universe: Revelation ismindeki yeni He-Man animesi, orijinal serinin devamı niteliğinde olacak. Yeni serinin He-Man ile İskeletor arasındaki son savaş olabileceğini söyleyen Smith, Masters of the Universe: Revelation’ın yönetici yapımcılığını yapacak.

Kevin Smith

He-Man’in destansı evrenini kendisine emanet ettiği için Mattel TV'ye ve Netflix'e teşekkür eden başarılı yönetmen, kült hikayenin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Masters of the Universe: Revelation’ın post prodüksiyonunu, Teksas merkezli animasyon stüdyosu Powerhouse Animation yapacak. He-Man: The Eternity War’un başyazarı Rob David tarafından üretilen serinin yazar kadrosunda, Eric Carrasco ve Tim Sheridan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yeni He-Man serisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil; ancak projeyle ilgili detayların yakın zamanda gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz. O zamana kadar gözünüz burada olsun!