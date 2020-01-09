800 Bin Yıllık Meteor Çukuru En Sonunda Bulundu

Dünya'ya çarpan en büyük meteorlardan birinin 800 bin yıl önce yeryüzü ile buluştuğu bilinse de tam olarak nereye çarptığı bilinmiyordu. Yapılan çalışmalardan sonra meteorun çarptığı nokta tam olarak tespit edildi.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiri Kitabında yer alan çalışmaya göre; yeri tespit edilemeyen krater, Güney Doğu Asya ülkelerinden Laos'da bulunan Bolaven Platosu'nun lavla kaplı yüzeyinin altında yer alıyor olabilir. Volkanik bir saha olan Bolaven Platasu'nun 910 kubik kilometre lavla kaplı olduğu, 800 bin yıl önce çarpan kraterin ise bu lav tabakasının altında bulunuyor olabileceği söylenenler arasına girdi.

Yaklaşık 790 bin yıl önce atmosferi geçerek karaya ulaşmayı başaran meteorun büyüklüğünün 2 kilometre olduğu düşünülürken, çarpışma sonrasında ortaya çıkan enkazın Antarktika, Avustralya ve Asya kıtalarına yayıldığı tahmin ediliyordu.

Çarpışmanın Laos'ta olduğuna dair ilk kanıt ise bölgede tektite denilen taşların bulunması ile oldu. Göktaşlarının yeryüzüne çarpmasının ardından ortaya çıkan devasa sıcaklık sonrasında taşların kristalleşmesi ile tektite'lar gün yüzüne çıkıyordu. Bilim insanları da meteor kraterlerini aramaya önce bu taşları bularak başlıyorlar ve herhangi bir bölgede tektite keşfedilirse, kraterin asıl yeri aranıyordu.

Buradan yola çıkarak ve buluna ntaşların yoğunluğuna bakarak, çarpışmanın yaşandığı bölgeye dair bir tür teori ortaya atan bilim insanları, 2 kilometrelik göktaşının kraterinin belirledikleri bölgede olabileceğine kanaat getirdiler. Fakat bunun hala bir teori olduğu ve kraterin tam olarak tespit edilmediğini de söylememiz gerekiyor.