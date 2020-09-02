81 İlde Düğünlere Kısıtlama Geldi! İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 Genelgesi

Artan vaka sayılarının ardından düğünlere kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Düğün yapmak yasaklandı mı? İşte detaylar.

Düğün Yapmak Yasaklandı Mı?

Daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere, 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılmasına müsaade edilmeyecek. Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek.

Nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak. Nikah merasimi şeklindeki düğün veya nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyecek.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Ülkemizde Son Durum

2 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 273.301 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.462'e yükseldi.