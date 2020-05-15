81 İlde Eş Zamanlı İki Ayrı Denetim Uygulanacak

İçişleri Bakanlığı talimatı ile valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri uygulama yapacak. Denetimin Türkiye genelinde saat 15:00 ile 24:00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Geneli Denetim Yapılacak!

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeyle bugün ülke genelinde berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçlarında corona virüsü tedbirleri kapsamında eş zamanlı denetim gerçekleştirilecek.

Denetimlerde pazar yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısına da bakılacak. toplam 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeğiyle 8 bin 151 noktada Türkiye Güven Huzur uygulaması da yapılacak.

Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

14 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 144.749 oldu. Toplam can kaybı ise 4.007'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, toplam iyileşen hasta sayısı ise 104.030 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 508 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.508.824 olduğu paylaşıldı.