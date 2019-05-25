85 Milyon Yıllık Fosil 'Sosyal Medyada' Fark Edildi

Adıyaman’da bir çobanın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, bir müze yetkilisinin dikkati sayesinde fark edildi ve bunların 85 milyon yıllık fosiller olduğu anlaşıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanlık yapan 38 yaşındaki Turan Cingöz, Görgenli köyü kırsalında hayvan otlattığı sırada değişik şekilli kayaçlar gördü. Cingöz, dikkat çeken şekilleri olan bu kayaçların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Yumurta büyüklüğündeki ilginç şekilli kayaç fotoğrafları, Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanlarının dikkatini çekti ve çalışanlar hemen Cingöz ile irtibata geçti.

Kayaçların bulunduğu yere giderek inceleme yapan müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen denizkestanesi fosili olduğunu tespit etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bulunan fosillerin yaklaşık 85 milyon yıl öncesine ait denizkestanesi fosili olduğunu düşünüyoruz. Kretase dönemine ait olduğunu düşündüğümüz fosiller üzerindeki incelemelerimiz devam ediyor." diye konuştu.