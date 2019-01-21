88'lik Büyükanne, Paint Resimleriyle Fenomen Oldu

Genellikle yaşlı insanların örgü örmek ya da bahçede bitki yetiştirmek gibi hobileri olduğunu görürüz. Ancak 88 yaşındaki Concha Garcia Zaera’nın oldukça farklı bir hobisi var.

İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha Garcia Zaera, Paint programı üzerinde yaptığı resimlerle adeta bir fenomen haline geldi.

Eşi hastalanınca onunla ilgilenmeye başlayan ve bu nedenle çok sık dışarı çıkamayan yaşlı kadın, çocuklarının kendisine verdiği bir bilgisayardaki Paint programına merak saldı. Paint’te oldukça başarılı resimler ortaya çıkaran büyükanne, torunlarından birinin tavsiyesi üzerine çalışmalarını Instagram'da paylaşmaya başladı.

Instagram’da sadece 69 gönderiye sahip olan Zaera, buna rağmen 200 bin takipçiye ulaştı ve bir Instagram fenomeni haline geldi. Yaşlı kadının profilinde kendisiyle gerçekleştirilmiş bir de röportaj da bulunuyor.

Çizdiği resimlerin ilham kaynağının, eşinin ona verdiği kartpostallar olduğunu söyleyen Zaera, detaylı bir resim oluşturmak için ortalama 2 hafta uğraştığını belirtiyor. Çalışmalarının bu kadar ilgi görmesine anlam veremeyen Zaera, resimlerinin aslında oldukça basit olduğunu söylüyor.

Yeteneğiyle Instagram’da fenomen olan büyükannenin paylaştığı resimlerden bazıları şu şekilde;