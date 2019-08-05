8chan, 20 Kişinin Öldüğü El Paso Saldırısının Ardından Kapanıyor mu?

İnternette aşırıcılığın adeta cenneti haline gelen sosyal paylaşım platformu 8chan’in kurucusu Fredrick Brennan, 20 kişinin ölümü ve onlarca insanın da yaralanmasıyla sonuçlanan El Paso saldırısı sonrası sitenin kapatılması gerektiğini söyledi.

Bilmeyenler için 8chan platformunu kısaca açıklayalım. Infinitechan veya Infinitychan olarak da bilinen 8chan, anonim kullanıcılar tarafından oluşturulan mesaj panolarından oluşan Amerikan merkezli bir sosyal paylaşım sitesi.

2013 yılında faaliyete geçen 8chan, zamanla dini, toplumsal ve politik aşırılıkların merkezi haline geldi. Yabancı karşıtlığı, faşizm ve nefret söylemi gibi ekstremist düşüncelerin yer aldığı site, bu yönüyle oldukça tartışılıyordu.

8chan’in kurucusu Fredrick Brennan, ABD’nin Texas eyaletinin El Paso şehrinde 20 kişinin öldüğü silahlı saldırı sonrasında sitenin kapatılması gerektiğini söyledi. Saldırgan Patrick Crusius’un olay öncesinde 8chan üzerinden bir manifesto yayınladığı iddia ediliyor.

Siteyi 2013’te kuran; ancak geçtiğimiz yılın aralık ayında 8chan ile bağlarını tamamen koparan Brennan, pazar günü Washington Post gazetesine verdiği demeçte, sitenin “Amerika’daki aşırı grupların kitle yarattığı bir yer” olduğunu belirtti.

Bir kez daha, bir teröristin nefret söylemi içeren ifadelerden oluşan bildirisini yaymak için 8chan’i kullandığını söyleyen Brennan, “Site sahipleri dünyaya bir iyilik yapsın ve 8chan’i kapatsın” ifadelerini kullandı.

El Paso Polis Şefi Greg Allen, cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bir gün öncesinden bir manifesto yayımladığını ve Hispanik halkına yönelik ayrımcı ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu aktarmıştı.

Öte yandan, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli Cloudflare şirketi, Brennan’ın “8chan kapatılmalı” şeklindeki açıklamasından kısa bir süre sonra 8chan’e olan altyapı desteğinin sonlandırılacağını duyurdu.

CloudFlare'ın kurucu ortağı ve CEO'su Matthew Prince, konuya ilişkin yayınladığı blog yazısında şu ifadeleri kullandı:

“20 kişinin hayatını kaybettiği El Paso’daki saldırının ardından 8chan’e hizmet vermenin doğru olmadığını fark ettik. Gerekçe basit: Kanun tanımıyorlar ve bu kanunsuzluk çok büyük bir trajediye yol açtı”

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8chan desteğini kesen CloudFlare'a teşekkür eden sitenin kurucusu Brennan, “Sonunda bu kabus sona eriyor” şeklinde konuştu.