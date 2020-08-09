9 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 9 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 9 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 9 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 9Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 9 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

9 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 61.466 test yapıldığı ve 1.182 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 1.103 kişi iyileşti.

9 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

9 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 240.804 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.844'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 596 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 223.759 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/oF37jg0CvH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020

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