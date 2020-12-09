9 Aralık Türkiye Koronavirüs Tablosu, 9 Aralık Vaka Sayısı Kaç?

9 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 9 Aralık vaka sayısı kaç oldu? 9 Aralık Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

9 Aralık Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 204.411 test yapıldığı paylaşıldı. 31.712 yeni vaka olduğu ve 6.213 hasta olduğu duyuruldu. Bugün 217 kişi hayatını kaybetti ve 5.846 kişi iyileşti.

9 Aralık Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

9 Aralık itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 558.517 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15.531'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 5.901 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 447.361 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Fahrettin Koca: Yoğun Bakımlarımız Ciddi Yük Altında

Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefat sayısında yüzde 50’den fazla artış görüyoruz. Ülke genelinde yatan hasta sayılarımız artmakla birlikte, bazı illerimizde bu daha belirgin.

Sınırlı sayımızda ilimizde yüksek risk devam etmektedir. Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu’da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kahramanmaraş, Konya’da vaka artışı düşmeye başladı. Ancak yatan hasta sayısı bakımından yüksek doluluk oranı devam etmektedir.

Mesai sürelerinin kısaltılması, bazı iş yerlerinde hizmet verilmemesi, sokağa çıkma kısıtlaması gibi günlük hayatın akışının kısıtlanması ertelenemez hale geldi. Ülke olarak birlikte hareket etmemiz, zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da eklememiz mümkün olacaktır.Tedbirlerin etkisini takip ediyoruz ama henüz başındayız.

Kademeli olarak 50 milyon doz aşı gelecektir. Geliştirilen yerli aşılarımızda Nisan ayında Faz3 çalışmasına geçebileceğimizi umuyoruz. Bilimsel dayanaktan yoksun tartışmalardan uzak kalarak, toplumu aydınlatan bilim insanlarımıza, siyasetçilerimize teşekkür ediyorum.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: