9 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 9 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

9 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 9 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

9 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 111.193 test yapıldığı ve 1.673 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 55 kişi hayatını kaybetti ve 943 kişi iyileşti.

9 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

9 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 284.943 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.837'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.181 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 254.188 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.