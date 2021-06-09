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  4. 9 Haziran 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu

9 Haziran 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu

Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 9 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu. Peki kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat var?

8 haziran 2021 koronavirüs tablosu 1
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -
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2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 9 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu. Peki, bugün kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat bulunuyor? 

9 Haziran Koronavirüs Tablosu: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

9 haziran 2021 koronavirüs tablosu

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Covid-19 Belirtileri Neler?

  • Ateş
  • Kuru Öksürük
  • Yorgunluk
  • Baş Ağrısı
  • Boğaz Ağrısı
  • Kas Ağrısı
  • İshal
  • Tat ve Koku Kaybı
  • Ciltte Döküntü
  • Solunum Güçlüğü
  • Göğüs Ağrısı
  • Konuşma Kaybı
  • Hareket Kaybı

Virüsle enfekte olan ve süreci semptomatik yaşayan kişiler, ortalama beş gün içerisinde belirtileri göstermeye başlarlar. Bazı durumlarda bu süre iki haftayı bulabilir. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Eğer ciddi semptomlar gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.

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Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu uygulama koronavirüs haritasının yanı sıra risk haritası da yer alıyor. Aynı zamanda HE Kodu işlemlerinizi de yine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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