9 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 9 Kasım Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 9 Kasım Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 9 Kasım Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu.

9 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 145.411 test yapıldığı ve 2.576 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 85 kişi hayatını kaybetti ve 2.047 kişi iyileşti.

9 Kasım Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

9 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 396.831 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.972'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 2.867 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 340.286 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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