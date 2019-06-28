9 Milyondan Fazla İnsan, Günde En Az 3 Saat Candy Crush Oynuyor

Candy Crush Saga, birkaç yıl önceki popülaritesinden uzak olsa da, hala çok geniş bir oyuncu tabanına sahip. Öyle ki, dünya çapında 9 milyondan fazla insan, her gün üç ila altı saatini Candy Crush Saga oynayarak geçiriyor.

Candy Crush oyunun yapımcısı King’in kıdemli bir yöneticisi olan Alex Dale, İngiliz Parlamentosunda bağımlılık yapan teknolojileri araştıran bir komisyona verdiği raporda, fenomen oyuna dair önemli veriler sundu.

Dale, bir Candy Crush oyuncunun geçen sene günde 2.600 dolar harcadığını; ancak genel anlamda oyuncular arasında bir bağımlılık soruna olmadığına inandığını söyledi.

Dünya çapında 270 milyon insanın Candy Crush oynadığını belirten Dale, yüksek düzeyde para harcayan veya oyunda çok fazla vakit geçiren bazı kullanıcılarla görüştüklerini ifade etti.

Toplam oyuncu sayısının yüzde 3.4'ünün (9.2 milyon) her gün üç saat veya daha fazla Candy Crush oynadığını söyleyen Dale, 2016 yılında Activision Blizzard tarafından 5.9 milyar dolar karşılığında edinilen King'in ilk kez haftada 250 doların üzerinde para harcayan oyunculara e-posta gönderdiğini; ancak bunun etkili olmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçtiğimiz mayıs ayında, oyun bağımlılığını resmen bir hastalık olarak kabul ettiğini açıklamıştı.