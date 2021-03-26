9 PlayStation Oyunu Ücretsiz Oldu: Hemen İndirin!

Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı duyuru ile Play At Home programı kapsamında 10 PS4 oyununun ücretsiz olarak kullanıcılara dağıtılacağını duyurmuştu. Ne var ki bu oyunlar iki ayrı safhada dağıtılacak. İlk safha ise bugün itibarıyla aktif oldu ve 9 PlayStation oyunu ücretsiz olarak indirilebilir oldu.

Hangi 9 PlayStation Oyunu Ücretsiz Oldu?

Bugünden itibaren 22 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 06:00’a kadar indirebileceğiniz oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Listede, PS4 ve PS VR için geliştirilmiş olan ABZU, Enter The Gungeon, REZ Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper ve Paper Beast gibi keyifle vakit geçirebileceğiniz oyunlar var. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacaklar. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

ABZU (PlayStation 4)

Giant Squid tarafından geliştirilen ABZU, çok başarılı bir su altı macera oyunudur. Bir dalgıç olarak su altı maceraya giriş yaptığımız ABZU'da yüzlerce benzersiz canlı türünü keşfediyoruz. Aksiyon oyunlarından sıkıldıysanız bu oyun ile hem dingin hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Enter the Gungeon (PlayStation 4)

Dodge Roll tarafından geliştirilmiş olan oyun, Devolver Digital yayıncılığında 2016 yılında satışa sunulmuştu. Bir karakter seçtikten sonra çatışmalar ve yağmalama yapma eşliğinde Gungeon'ın en alt katına inmeye ve geçmişi yok edebilecek bir silah olan efsanevi Gungeon hazinesini bulmaya çalışacaksınız.

Ne var ki macera o kadar da kolay olmayacak. Birbirinden zorlu düşmanlar ve sıradaki katı açacak bölüm sonu savaşları sizleri bekliyor olacak. Tabii ki sizin de eliniz boş değil. Oyunda toplamda üç yüzden fazla silah seçeneğiniz var. Bu silahları sandıklarda bulabildiğiniz gibi öldürdüğünüz bölüm sonu düşmanlarından da alabiliyorsunuz. Ayrıca birleştirildiklerinde çok daha büyük etki yaratabileceğiniz fazlaca sayıda eşya da bulunuyor.

Rez Infinite (PlayStation 4)

Tercihen VR desteğiyle veya normal modda oynayabileceğiniz Rez Infinite oyununda, üstünüze dalga dalga akan düşmanlara ve dönüşüm geçiren devasa düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Subnautica (PlayStation 4)

Açık bir dünyada geçen hayatta kalma-macera türünde bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Uzay gemisi vurulduktan sonra 4546B adı verilen yabancı bir gezegene düşen bir karakteri yönetiyoruz. Hikayenin büyük bir bölümü araştırabileceğiniz iki büyük ada ile su altında geçiyor. Gündüz-gece geçişlerinin de olduğu oyunda, kaynak toplayarak, topladığınız kaynaklar ile kendinize üsler kurarak ve gezegenin vahşi doğası ile etkileşime girerek hem hayatta kalmaya hem de gezegenden kurtulmaya çalışacaksınız.

The Witness (PlayStation 4)

Gerek doğal gerekse de insan yapımı yapılar ile dolu olan bir adada geçen The Witness oyununda, karşımıza çıkan panellerdeki ızgara sistemine dayalı çeşitli bulmacaları çözerek yolumuzu bulmaya çalışıyoruz.

Astro Bot Rescue Mission (PlayStation VR)

Astro isimli bir karakterin rolünde olduğumuz oyunda, mürettebatımızı kurtarmak için devasa bir maceraya çıkıyoruz.

Moss (PlayStation VR)

Moss, bulmaca odaklı aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Quill isimli genç bir fareyi yönettiğimiz Moss’ta, ormanı araştırırken Glass Relic isimli gizemli bir nesne buluyoruz. Bu keşfin ardından da antik bir büyü ortaya çıkıyor.

Thumper (PlayStation VR)

Bir uzay böceği rolüne bürüneceğiniz Thumper oyununda, gelecekten gelen çılgın bir devasa kafa ile yüzleşeceksiniz. İndireceğiniz her bir darbe, oyunun müziği ile iç içe geçmiş olacak. Mutluluğun doruklarına çıkabilmek için ise ritmi bozmamanız gerekecek.

Paper Beast (PlayStation VR)

Kayıp bir internet verisinden doğan yabani bir ekosistemi keşfedeceğiniz oyunda, çeşitli yaratıkların yaşadığı bir dünyayı araştıracaksınız. Bu süreçte karşınıza çıkacak olan engellerin üstesinden gelebilmek ve bulmacaları çözebilmek için, çevrenizi şekillendirmeniz gerekecek.

Sony Interactive Entertainment tarafından belirtilene göre onuncu ücretsiz oyun olan Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü TSİ 06:00 - 14 Mayıs 2021 Cuma günü TSİ 06:00 arasında indirilebilecek. Bu oyuna da yukarıdakiler gibi bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sahip olmuş sayılacaksınız.