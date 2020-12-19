9 Yaşındaki Çocuğun YouTube Kazancı Dudak Uçuklatıyor

9 yaşındaki çocuğun YouTube kazancı rekor üstüne rekor kırıyor. Üç yıldır YouTube çocuk kategorisinin zirvesinde yer alan Ryan Kaji, bu yıl da 30 milyon dolara yakın bir gelir elde ederek rakiplerini sollamayı başardı.

Dokuz yaşındaki bu erkek çocuk, üst üste üçüncü kez YouTube'un en çok kazanan çocuğu olmayı başardı. Yıllardır oyuncak kutusu açma ve inceleme videoları çeken Ryan Kaji, 2020 yılında yaklaşık 30 milyon dolar (220 milyon TL) kazandı.

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 9 yaşındaki Ryan Kaji, YouTube kanalı Ryan's World'den 29,5 milyon dolar (220 milyon TL) ve sponsorlu pijamaları Ryan's World markalı oyuncak ve giysilerden tahmini olarak 200 milyon dolar kazandı. Ayrıca Ryan'ın Nickelodeon'da anlaşma detayları verilmeyen bir programı bulunuyor, muhtemelen bu program için milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

9 Yaşındaki Çocuğun YouTube Kazancı 220 Milyon TL

“Çocuk influencer” olarak tanımlanan Kaji, ilk olarak diğer oyuncak inceleme kanallarını izledikten sonra Mart 2015'te YouTube videoları çekmeye başladı. Daha önce verdiği bir röportajda annesine "Diğer çocuklar varken neden ben YouTube'da değilim?" diyerek gündem olmuştu.

Gerçek soyadı Guan olan ancak takma soyad olarak Kaji'yi seçen Ryan'ın ailesi halihazırda dokuz YouTube kanalını yönetiyor. Ryan's World 41,7 milyon abone ve 12,2 milyar görüntüleme ile en popüler olanı. Kaji'nin en popüler yayını ise 2 milyardan fazla görüntülemeye sahip "Huge Eggs Surprise Toys Challenge" isimli videosu ve bu, YouTube'da en çok izlenen 60 videodan biri.

Ayrıca son zamanlarda Ryan Kaji ve ailesi, videoların sponsorlarının düzgün bir şekilde açıklamadığı yönündeki iddialar nedeniyle Federal Ticaret Komisyonu soruşturma tehdidiyle karşı karşıya. Truth In Advertising'den gelen bir şikayette, "Ryan'ın oyuncak inceleme videolarının yaklaşık % 9'u, okul öncesi çocuklara yönelik en az bir ücretli ürün önerisi içeriyor. Reklam ile inceleme arasında ayrım yapamayacak kadar genç bir grup için tehlikeli olabilir" ifadelerine yer verildi.

Ryan'ın üç yıldır kazandığı paranı haricinde diğer YouTuber'ların da milyon dolarlar kazandığını göz ardı etmemek lazım. Haziran 2019 ile Haziran 2020 arasındaki tahmini kazançların analizini yayınlayan Forbes dergisine göre, en çok kazanan ilk 10 YouTuber'ın gelirleri 211 milyon dolar seviyesinde.