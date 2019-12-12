9 Yaşındaki Çocuk En Genç Üniversite Mezunu Olmadan Okulu Bıraktı!

Dokuz yaşındaki Laurent Simons, çok kısa bir süre sonra en genç üniversite mezunu unvanını alacakken üniversiteyi bıraktı.

Elektrik Mühendisi Olacaktı

Geçtiğimiz aylarda yaptığımız haberde Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim alan dokuz yaşındaki Laurent Laurent'in hikayesini sizlere aktarmıştık.

145 IQ zeka düzeyine sahip olan Simons, sekiz yaşında matematik bilimleri üzerine lise diploması aldı. Daha sonra okuldan sıkılan çocuk, Amsterdam Üniversite Tıp Fakültesi bünyesinde bir araştırma projesine başladı. Ardından yönünü Eindhoven Teknik Üniversite'ne çeviren Laurent, normal şartlarda üç yıl sürmesi gereken eğitimi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlamak üzereydi.

Aradan geçen sürede açıklama yapan üniversite yönetimi, Laurent'in 26 Aralık tarihinden önce mezun olmasının pek mümkün olmadığını ve vermesi gereken sınav sayısının fazla olduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından çocuğun başkasına ait fikirleri kendi fikriymiş gibi gösterdiğini açıklayan yönetim, Laurent'i intihalle suçladı.

Bunların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten aile, oğullarının üniversitedeki eğitimine son verdiğini açıkladı.