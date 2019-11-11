9 Yaşındaki Çocuk En Genç Üniversite Mezunu Olmak Üzere

Henüz dokuz yaşında olan Laurent Simons, çok kısa bir süre içerisinde en genç üniversite mezunu unvanını alacak.

Elektrik Mühendisi Olacak

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü içerisinde eğitim gören dokuz yaşındaki bir çocuk, herkesin dikkatini çekmeyi başardı. İlk görüşte birilerinin kardeşi ya da çocuğu sanılan Laurent Simons, aslında lisans eğitimini tamamlamak üzere olan birisi.

145 IQ zeka düzeyine sahip olan Simons, sekiz yaşında matematik bilimleri üzerine lise diploması aldı. Daha sonra okuldan sıkılan çocuk, Amsterdam Üniversite Tıp Fakültesi bünyesinde bir araştırma projesine başladı. Daha sonrasında yönünü Eindhoven Teknik Üniversite'ne çeviren Laurent, normal şartlarda üç yıl sürmesi gereken eğitimi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlamak üzere.

Laurent Simons, şu an lisans derecesi için son projenin üzerinde çalışıyor. Güncel olarak en genç üniversite mezunu unvanı, 10 yaşında Universty of Alabama'dan mezun olan Micheal Kearney'e ait. Herhangi bir sorun olmazsa eğitimini dokuz yaşında tamamlayacak olan Simons, Guinness Rekorlar Kitabı içerisinde de kendine yer edinecek.