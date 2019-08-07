90'lı Yılların Efsane Filmi Evde Tek Başına Geri Dönüyor!

Marvel Sinematik Evreni (MCU) ve Star Wars gibi serilerin olağanüstü gişe başarı sayesinde film endüstrisinin çok büyük bir bölümünü elinde bulunduran Disney, kült yapımları da unutmuyor. Son olarak Aslan Kral remake’i ile dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde eden dev stüdyo, bu kez de 90’ların unutulmaz filmlerinden Evde Tek Başına’yı yeniden çekecek.

Geçtiğimiz mart ayında 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 71 milyar dolar karşılığında satın alan Disney, Fox’un elindeki bazı kült filmleri yeniden izleyicilerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de, Evde Tek Başına.

Ülkemizde 1991 yılında vizyona giren komedi türündeki film, dünya çapında 530 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti. Başrolünde Macaulay Culkin’i izlediğimiz seri, 1992 yılında gelen devam filmi ile soluksuz macerasına devam etmişti.

2019’un üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklayan Disney CEO’su Bob Iger, Evde Tek Başına serisinin yeniden çekileceğini müjdeledi. Özellikle 90 jenerasyonunun kalbinde özel bir yere sahip olan seri, yıllar sonra izleyicilere bir kez daha merhaba diyecek.

Bu arada Disney’in remake projeleri arasında Müzede Bir Gece de bulunuyor. Ben Stiller’lı üç filmden oluşan ünlü seri, son olarak 2014 yılında karşımıza çıkmıştı.

Ayrıca Disney, ayda sadece 12,99 dolar karşılığında Disney +, ESPN + ve Hulu’yu içeren bir paket sunacağını da açıkladı; ancak söz konusu teklif yalnızca ABD’de yaşayan kullanıcılar için geçerli olacak.