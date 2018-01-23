90. Oscar Ödülleri Adayları Açıklandı!

Film severler tarafından dört gözle beklenen açıklamalardan bir tanesi sonunda yapıldı ve 90. Oscar Ödülleri Adayları belli oldu. The Shape of Water on üç farklı dalda ödüle layık gösterilerek bir adım öne geçerken, Oscar 2018 kazananı olabileceğini şimdiden herkese gösterdi.

Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerinin başından geçen olayı anlatan Ayla, vizyona girmeden Oscar Adaylığı konusundaki iddiasıyla reklam yapmış ve 90. Oscar Ödülleri, Türkiye’nin en çok konuşulan konularından bir tanesi olmuştu. Türkiye’nin Oscar adayı olarak seçilen Ayla, Akademi tarafından yapılan ilk oylamadan geçemezken, Almanya doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın’ın çektiği In the Fade ise aday adayları arasına girmiş olmasına rağmen Yabancı Dilde Film kategorisinde kendisine yer bulamadı.

Samuel Goldwny Tiyatrosu'nda yapılan basın açıklamayla Oscar adayları merak edenlerle paylaşırken, farklı kategorideki bütün adaylar tek tek sayıldı. Shape of Water, tam 13 dalda aday gösterilerek bu yılın rekorunu ele geçirdi. Onu, sekiz dalda aday olan Dunkirk ile yedi dalda aday gösterilen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri izledi. Bütün adaylar ise şöyle sıralandı:

2018 Oscar Adayları

En İyi Film



Call my By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



En İyi Erkek Oyuncu



Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kalııya (Get Oout)

Gary Oldman (Darkest Hour)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



William Defoe (Florida Project)

Christopher Plummer (All the Money in The World)

Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Richard Jenkins (The Shape of Water)



En İyi Kadın Oyuncu



Sally Hawkins (The Shape of Water)

Frances McDormand (Three Billboards Outside) Ebbing, (Missouri)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (The Post)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (I, Tonya)

Lesley Manville (Phantom Thread)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octovia Spencer (The Shape of Water)



En İyi Yönetmen



Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

Guillermo del Toro (The Shape of Water)



En İyi Görüntü Yönetimi



Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

Shape of Water



En İyi Uyarlama Senaryo



Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound



Yabancı Dilde En İyi Film



A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square



En İyi Belgesel Film



Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men In Aleppo

Strong Island



En İyi Kısa Belgesel



En İyi Kısa Belgesel Oscar'ı

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop



En İyi Animasyon Filmi



The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent



En İyi Özgün Senaryo



The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



En İyi Özgün Şarkı



Mighty River (Mudbound)

Mystery of Love (Call Me By Your Name)

Remember Me (Coco)

Stand up for Something (Marshall)

This is Me (The Greatest Snowman)



En İyi Kostüm Tasarımı



Beauty and The Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul



En İyi Film Kurgusu



Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



En İyi Majyaj ve Saç Tasarımı



Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder



En İyi Film Müziği



Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars the Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



En İyi Yapım Tasarımı



Beaty and Beast

Blade Runner

Darkest Hour

Dunkirk

Shape of Water



En İyi Kısa Animasyon Filmi



Dear Basketball

Negative Space

Garden Party

Lou

Revolting Rhymes



En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)



Dekalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All of us



En İyi Ses Kurgusu



Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

Shape of Water

Star Wars Last Jedi



En İyi Ses Miksajı



Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

Shape of Water

Star Wars: Last Jedi



En İyi Görsel Efekt



Blade Runner 2049

Guardians of The Galaxy Vol. 2

Star Wars The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Kong: Skull Island