Akdeniz'de 900 Yıllık Haçlı Kılıcı Bulundu!

900 senelik Haçlı kılıcı keşfedildi. IAA'ya göre (İsrail Eski Eserler Kurumu) Haçlı Seferleri'nden kalmış kılıcı bulan kişi Shlomi Katzin isimli bir dalgıç oldu. Katzin, 18 Ekim tarihinde Carmel sahilinde yaptığı bir dalışta önemli bir eserii keşfetti.

IAA tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada dalgıç Shlomi Katzin'in Akdeniz bölgesinde Haçlı Seferleri'ne ait 900 senelik bir eseri bulduğu öne sürüldü. IAA, kılıcın deniz organizmaları ile kaplı olduğunu, demirden yapıldığını ve yaklaşık olarak 1 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Kılıcın kabzasının ise yaklaşık 30 cm olduğu ifade edildi.

İsrail Eski Eserler Kurumu Hırsızlığı Önleme Birimi Müfettişi Nir Distelfeld, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Mükemmel bir şekilde korunmuş kılıç güzel ve nadir bir buluntu. Haçlı Seferleri'nin yapıldığı dönemde yaşamış bir şövalyeye ait olduğu çok açık" ifadelerini kullandı.

Distelfeld, yaptığı açıklamanın devamında, "900 yıl önceye, şövalyelerin, zırhların ve kılıçların olduğu farklı bir çağa götüren böylesine bir nesne ile karşılaşmak oldukça heyecanlandırdı" dedi.

Bulunan Sadece Haçlı Kılıcı Değildi

Katzin, kılıcın bulunduğu yerin yakınında ayrıca çeşitli taş ve metal çapaların yanı sıra çanak çömlek parçalarına da rastladı. Aynı bölgedeki önceki buluntular, bölgenin gemiler için bir demirleme yeri olarak kullanıldığını gösteriyor. Bununla birlikte IAA'ya göre bölge en az 4 bin yıl önce Tunç Çağı'nın sonlarından itibaren bu şekilde kullanılıyor olabilir.

Dipte pek çok eser yer alsa da su ve kumun sürekli hareket halinde olması, bunun gibi keşiflerin en nihayetinde şansa bağlı olduğu anlamına geliyor.

Kobi Sharvit, küçücük bir fırtanın bile kumu hareket ettirdiğini ve bunun sonucunda ise dipte kalan eserler açığa çıkarken bazılarının ise keşfedilemeyecek bir şekilde derinlere gömüldüğünü söyledi.

Sharvit, konu ile ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Bu nedenle bu tür buluntuları keşfetmek hayati önem taşıyor ve mümkün olduğunca fazla arkeolojik veri elde etmek için bunları her zaman yerinde belgelemeye çalışıyoruz."

Katzin, Haçlı kılıcı buluntusunu IAA'ya sunduğu için sertifika aldı. IAA, kılıcın kapsamlı bir çalışmanın hemen ardından herkese açık olarak sergilenmeye başlanacağını belirtti.