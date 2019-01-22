91. Oscar Adayları Açıkladı: Netflix İmzalı Roma, 10 Adaylıkla Zirvede

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 91. Oscar Ödülleri’nde yarışacak olan adayları açıkladı! Yönetmen koltuğunda Alfonso Cuaron’un oturduğu Netflix filmi Roma, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Özgün Senaryo' dahil olmak üzere 10 dalda aday gösterildi.

Orta sınıf Meksikalı bir ailenin yaşamını anlatan siyah beyaz bir drama olan Roma, 'En İyi Film' kategorisinde Black Panther, Bohemian Rhapsody, A Star Is Born ve Green Book gibi iddialı yapımlarla mücadele edecek.

Amazon, geçtiğimiz yıl Manchester by the Sea ile En İyi Film Oscar’ı adaylığı kazanan ilk çevrimiçi yayın hizmeti olmuştu. Kenneth Lonergan tarafından yazılıp yönetilen film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi orijinal senaryo Oscar’larını kazanmasına rağmen en iyi film ünvanını elde edememişti.

Netflix, Altın Küre ödüllü filmi Roma’nın, gecenin en büyük ödülünü kazanacağını umuyor. Alfonso Cuaron’un başyapıtı, katıldığı bütün festivallerde eleştirmenlerden tam not almıştı. Meksikalı ünlü sinemacı, 2014 yılında Gravity ile En İyi Yönetmen Oscarı’na layık görülmüştü.

91. Oscar Ödülleri 24 Şubat 2019’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

İşte 2019 Oscar Ödülleri için adaylar:

En İyi Film

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

En İyi Yönetmen

Alfonso Cuaron (Roma)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Spike Lee (BlackkKlansman)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Adam McKay (Vice)

En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star is Born)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali (Green Book)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Adam Driver (BlackkKlansman)

Sam Elliot (A Star is Born)

Sam Rockwell (Vice)

En İyi Kadın Oyuncu

Yalitza Aparicio (Roma)

Lady Gaga (A Star is Born)

Olivia Colman (The Favourite)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Glenn Close (The Wife)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Adams (Vice)

Emma Stone (The Favourite)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Rachel Weisz (The Favourite)

En İyi Görüntü Yönetmenliği

Cold War

The Favourite

Roma

Never Look Away

A Star is Born

En İyi Uyarlama Senaryo

The Ballad of Buster Scruggs

BlackkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star is Born

En İyi Orijinal Senaryo

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Yabancı Dilde En İyi Film

Capernaum (Lübnan)

Roma (Meksika)

Cold War (Polonya)

Never Look Away (Almanya)

Shoplifters (Japonya)

En İyi Müzik

Alexandre Desplat (Isle of Dogs)

Terence Blanchard (BlacKkKlansman)

Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk)

Ludwig Gransson (Black Panther)

Marc Shaiman (Mary Poppins Returns)

En İyi Kostüm Tasarım

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

En İyi Kurgu

BlacKkKlansman (Barry Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Vice (Hank Corwin)

En İyi Ses Kurgusu

Black Panther (Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker)

Bohemian Rhapsody (John Warhurst)

First Man (Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan)

A Quiet Place, (Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl)

Roma (Sergio Diaz, Skip Lievsay)

En İyi Görsel Efekt