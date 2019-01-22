91. Oscar Adayları Açıkladı: Netflix İmzalı Roma, 10 Adaylıkla Zirvede

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 91. Oscar Ödülleri’nde yarışacak olan adayları açıkladı! Yönetmen koltuğunda Alfonso Cuaron’un oturduğu Netflix filmi Roma, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Özgün Senaryo' dahil olmak üzere 10 dalda aday gösterildi.
Orta sınıf Meksikalı bir ailenin yaşamını anlatan siyah beyaz bir drama olan Roma, 'En İyi Film' kategorisinde Black Panther, Bohemian Rhapsody, A Star Is Born ve Green Book gibi iddialı yapımlarla mücadele edecek.
Amazon, geçtiğimiz yıl Manchester by the Sea ile En İyi Film Oscar’ı adaylığı kazanan ilk çevrimiçi yayın hizmeti olmuştu. Kenneth Lonergan tarafından yazılıp yönetilen film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi orijinal senaryo Oscar’larını kazanmasına rağmen en iyi film ünvanını elde edememişti.
Netflix, Altın Küre ödüllü filmi Roma’nın, gecenin en büyük ödülünü kazanacağını umuyor. Alfonso Cuaron’un başyapıtı, katıldığı bütün festivallerde eleştirmenlerden tam not almıştı. Meksikalı ünlü sinemacı, 2014 yılında Gravity ile En İyi Yönetmen Oscarı’na layık görülmüştü.
91. Oscar Ödülleri 24 Şubat 2019’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
İşte 2019 Oscar Ödülleri için adaylar:
En İyi Film
- Black Panther
- BlacKkKlansman
- Bohemian Rhapsody
- The Favourite
- Green Book
- Roma
- A Star Is Born
- Vice
En İyi Yönetmen
- Alfonso Cuaron (Roma)
- Pawel Pawlikowski (Cold War)
- Spike Lee (BlackkKlansman)
- Yorgos Lanthimos (The Favourite)
- Adam McKay (Vice)
En İyi Erkek Oyuncu
- Christian Bale (Vice)
- Bradley Cooper (A Star is Born)
- Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)
- Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
- Viggo Mortensen (Green Book)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Mahershala Ali (Green Book)
- Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)
- Adam Driver (BlackkKlansman)
- Sam Elliot (A Star is Born)
- Sam Rockwell (Vice)
En İyi Kadın Oyuncu
- Yalitza Aparicio (Roma)
- Lady Gaga (A Star is Born)
- Olivia Colman (The Favourite)
- Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)
- Glenn Close (The Wife)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Amy Adams (Vice)
- Emma Stone (The Favourite)
- Marina De Tavira (Roma)
- Regina King (If Beale Street Could Talk)
- Rachel Weisz (The Favourite)
En İyi Görüntü Yönetmenliği
- Cold War
- The Favourite
- Roma
- Never Look Away
- A Star is Born
En İyi Uyarlama Senaryo
- The Ballad of Buster Scruggs
- BlackkKlansman
- Can You Ever Forgive Me?
- If Beale Street Could Talk
- A Star is Born
En İyi Orijinal Senaryo
- The Favourite
- First Reformed
- Green Book
- Roma
- Vice
Yabancı Dilde En İyi Film
- Capernaum (Lübnan)
- Roma (Meksika)
- Cold War (Polonya)
- Never Look Away (Almanya)
- Shoplifters (Japonya)
En İyi Müzik
- Alexandre Desplat (Isle of Dogs)
- Terence Blanchard (BlacKkKlansman)
- Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk)
- Ludwig Gransson (Black Panther)
- Marc Shaiman (Mary Poppins Returns)
En İyi Kostüm Tasarım
- The Ballad Of Buster Scruggs
- Black Panther
- The Favourite
- Mary Poppins Returns
- Mary Queen Of Scots
En İyi Kurgu
- BlacKkKlansman (Barry Alexander Brown)
- Bohemian Rhapsody (John Ottman)
- Green Book (Patrick J. Don Vito)
- The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)
- Vice (Hank Corwin)
En İyi Ses Kurgusu
- Black Panther (Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker)
- Bohemian Rhapsody (John Warhurst)
- First Man (Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan)
- A Quiet Place, (Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl)
- Roma (Sergio Diaz, Skip Lievsay)
En İyi Görsel Efekt
- Avengers: Infinity War
- Christopher Robin
- First Man
- Ready Player One
- Solo: A Star Wars Story
YORUMLAR