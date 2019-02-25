91. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte Kazananlar

Sinema dünyasının en iyi isimlerini bir araya getiren Akademi Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle 91’inci kez sahiplerini buldu. Görkemli gecede, 'En İyi Film' ödülünü Green Book kazanırken, Bohemian Rhapsody ise 'En İyi Film Kurgusu', 'En İyi Ses Miksajı' ve 'En İyi Ses Kurgusu' kategorilerinde ödülleri topladı.

Adam Lambert’ın solistliğini yaptığı Queen grubunun performansı ile başlayan 91. Oscar Ödülleri, 30 yıldır ilk kez resmi bir sunucusu olmadan düzenlendi.

Alfonso Cuaron’un başyapıtı Roma, ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ ve ‘En İyi Sinematografi’ ödülünü kazanarak, dijital yayın devi Netflix’e ilk Oscar’ını getirdi. Cuaron ise bir kez daha ‘En İyi Yönetmen’ ödülünün sahibi oldu.

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk siyahi süper kahramanı Black Panther, ‘En İyi Film Müziği’, 'En İyi Kostüm Tasarımı’ ve ‘En İyi Yapım Tasarımı’ olmak üzere üç Oscar ile eve döndü. Dünya çapında 1,3 milyar dolar gişe hasılatı toplayan film, bu başarısıyla Marvel Studios’a ilk Oscar’ını kazandırdı.

Gecenin bir diğer yıldızı ise Bohemian Rhapsody oldu. Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin hayatını anlatan film, 'En İyi Film Kurgusu', 'En İyi Ses Miksajı' ve 'En İyi Ses Kurgusu' olmak üzere geceden üç ödülle ayrıldı. Filmin yıldızı Rami Malek ise beklendiği gibi ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazandı.

Bu ödüle layık görülen ilk Arap asıllı Amerikalı olan Malek, “Ben de Mısırlı göçmenlerin oğluyum. Hikayemin bir bölümü şu anda yazılıyor, daha fazla minnettar olamazdım” dedi.

91. Akademi Ödülleri'nde ‘En İyi Film' Oscar’ını alan Green Book, 'En İyi Özgün Senaryo' ödülünü de kucakladı. Filmde gösterdiği performansla hafızalara kazınan Mahershala Ali, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi olurken, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü ise 'If Beale Street Could Talk' filmindeki rolüyle Regine King aldı.

Roma ile birlikte 10 dalda Oscar adayı olan 'The Favourite' filminin yıldızı Olivia Colman, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülürken, şarkıcı Lady Gaga ise A Star Is Born filminde seslendirdiği Shallow parçası ile 'En İyi Özgün Şarkı' ödülünü kazandı.

Gecede ‘En İyi Animasyon’ ödülünün sahibi Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün yönetmeni Peter Ramsey ise bu dalda ödül alan ilk siyahi yönetmen oldu.

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